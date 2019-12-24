Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e romantik kutlama: Beni en kıymetli hissettirdin hep
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 3.5 yıllık birlikteliğin ardından Haziran 2017'de nikah masasına oturmuşlardı. Ünlü çift, Nisan ayında ilk oğulları Karan'ı kucaklarına aldılar. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Evcen ve Özçivit, sosyal medyadan yaptığı her paylaşımla gündeme gelmeye devam ediyor. 24 Aralık 1984 doğumlu Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den romantik kutlama geldi. Kuruluş Osman dizisindeki Osman karakter ile milyonları bir kez daha kendisine hayran bırakan Burak Özçivit'in yaşını eşi Fahriye Evcen bakın nasıl kutladı...
24.12.2019 13:56
- Son Güncelleme: 24.12.2019 14:05
'BENİ EN KIYMETLİ HİSSETTİRDİN HEP'
Son olarak Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in yeni yaşına özel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Eski fotoğraflarını kolajlayarak Instagram sayfından takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, paylaşımına "Kalbim.. Sevgini sevgime katıp beni en kıymetli hissettirdin hep.. Ben de canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim yeni yaşında.. Seni çok seviyorum.. İyi ki bizimsin her şeyim.." notunu düştü.
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