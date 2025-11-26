İmamoğlu'nun başkanlık konutu değil haraç merkezi: "84 milyonu teslim ettim"

İBB (AA) İhaleleri kazanan her firma, "Ödeme yapmazsanız işinizi zorlaştırırız" tehdidiyle karşı karşıya kalırken, bu tehditlerin arkasında ise İBB yönetimi ile Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Bülbüllü gibi isimler yer aldı. İBB yönetimi, özellikle sözleşmelerin yerine getirilmesinde zorluk çıkarmakla tehdit ederek firmalardan zorla para topladı.

Rüşvetin dekontu (Takvim.com.tr) HTS ANALİZLERİ SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI İBB'nin yönetimi, her ihalede yüzde 10 kesinti alırken, bu paraların teslimatları da özenle organize edildi. Yapılan tüm işlemler gizli tutuldu ancak işler HTS analizleri sayesinde ortaya çıktı. Alınan ifadelerin ardından telefon görüşmeleri, teslimat yerleri ve tarihler arasındaki ilişkiler ortaya çıkarıldı. Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesinde belirttiği gibi, toplamda 84 milyon 857 bin 500 liralık rüşvet akışı, söz konusu ihalelerdeki her ödemeyle ilintili çıktı.