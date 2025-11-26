PODCAST CANLI YAYIN

İmamoğlu'nun başkanlık konutu değil haraç merkezi: "84 milyonu teslim ettim"

Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ihalelerden sistematik olarak “yüzde 10 komisyon” aldığı, firmaların ödeme yapmaya zorlandığı ve oluşturulan rüşvet trafiğinin HTS kayıtlarıyla ilişkilendirildiği iddianamede yer aldı. İhalelerden alınan rüşvetler Florya'daki İmamoğlu'nun Başkanlık Konutu'na teslim edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İmamoğlu'nun başkanlık konutu değil haraç merkezi: "84 milyonu teslim ettim"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, belediye ihalelerini rüşvet çarkını döndürmek için nasıl kullandığına ve Florya'daki İBB başkanlık konutunu bu işlerin merkezi nasıl haline getirdiğine ilişkin iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. İfadelerin ardından yapılan HTS çalışmalarında bankalardan çekilen ve dekontları sunulan paraların konutta teslim edildiği, belgeleriyle birlikte iddianamede yer buldu.

Başkanlı Konutu (Takvim.com.tr)Başkanlı Konutu (Takvim.com.tr)

HER İHALEDEN YÜZDE 10

İddianame ve eklerinde yer alan detaylara göre, İBB'nin bazı yöneticileri ve yetkilileri, ihaleler üzerinden rüşvet almak için sistematik bir yapı kurup, her ihaleden yüzde 10 "komisyon" kesti.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

ZORLUK ÇIKARMAKLA TEHDİT

İhaleler, sıradan bir ihale süreci olmaktan çıkarılarak, adeta bir rüşvet ve haksız kazanç oyununa dönüştürüldü. Sadece birkaç firmaya değil, ihalelere katılan tüm şirketlere, her hakediş ödeme talebinde yüzde 10'luk kesintiler yapıldığı belirlendi.

İBB (AA)İBB (AA)

İhaleleri kazanan her firma, "Ödeme yapmazsanız işinizi zorlaştırırız" tehdidiyle karşı karşıya kalırken, bu tehditlerin arkasında ise İBB yönetimi ile Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Bülbüllü gibi isimler yer aldı. İBB yönetimi, özellikle sözleşmelerin yerine getirilmesinde zorluk çıkarmakla tehdit ederek firmalardan zorla para topladı.

Rüşvetin dekontu (Takvim.com.tr)Rüşvetin dekontu (Takvim.com.tr)

HTS ANALİZLERİ SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

İBB'nin yönetimi, her ihalede yüzde 10 kesinti alırken, bu paraların teslimatları da özenle organize edildi. Yapılan tüm işlemler gizli tutuldu ancak işler HTS analizleri sayesinde ortaya çıktı. Alınan ifadelerin ardından telefon görüşmeleri, teslimat yerleri ve tarihler arasındaki ilişkiler ortaya çıkarıldı. Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesinde belirttiği gibi, toplamda 84 milyon 857 bin 500 liralık rüşvet akışı, söz konusu ihalelerdeki her ödemeyle ilintili çıktı.

Rüşvetin dekontu (Takvim.com.tr)Rüşvetin dekontu (Takvim.com.tr)

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre soruşturma dosyasına giren ifadelere ve toplanan delillere göre, İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki dönemde, belediyeye ait ihalelerden alınan rüşvetler, Florya'daki Başkanlık Konutu'na teslim edildi.

Rüşvetin dekontu (Takvim.com.tr)Rüşvetin dekontu (Takvim.com.tr)

YEMEK SEPETLERİYLE PARA GETİRİYORLARDI


Ertan Yıldız'ın 6 yıldır şoförlüğünü yapan Bayram Yıldırım ifadesinde, başkanlık konutunda özel toplantılar yapıldığını belirterek Fatih Keleş'in de kullandığı konuta sürekli bir kamyonetin yanaştığını, aracın arkasında bulunan yemek sepetlerinin binanın içerisine alındığını, boş bir şekilde geri arabaya konulduğu anlattı. Sepetler geldiğinde her seferinde İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın eve geldiğini, Akın gittikten sonra paraların Keleş ve Murat Ongun'un şoförleri aracılığıyla alındığını söyledi.

İBBdeki yüzyılın soygununda İmamoğlu ve ekibi Türk yargısına hesap verecek!İBBdeki yüzyılın soygununda İmamoğlu ve ekibi Türk yargısına hesap verecek!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyonun İmralı ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Tutanaklar ne zaman açıklanacak?
CHP’li Başarır’ın lüks aracı suç kaydı olan iş adamında çıktı!
İdefix
Erken emeklilik için hizmet borçlanması yapanlara vergi avantajı geliyor!
İBB'deki yüzyılın soygununda İmamoğlu ve ekibi Türk yargısına hesap verecek!
Meteoroloji'den sis uyarısı: Cephe yağışları tüm yurdu saracak! Polar Vortex'e dikkat: Fırtına, kar...
İmamoğlu'nun başkanlık konutu değil haraç merkezi: "84 milyonu teslim ettim"
Ara tatilde değişiklik yolda! Bakan Tekin açıkladı
Türkiye'nin güneşine büyük ilgi: 400 milyon dolarlık yeni GES yapılacak! Manisa'da bir ilk
Tedesco Fenerbahçe’de parladı! 10 maçta 2,40 puan ortalamasıyla öne çıktı
Barış müzakerelerine İstanbul önerisi! Başkan Erdoğan Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı
MİT Başkanı Kalın'dan Katar ve Mısır'la kritik Gazze teması! Gündem ateşkeste ikinci aşama
Eksik çok puan yok! Galatasaray - Union SG: 0-1 | MAÇ SONUCU
Nadir hastalıkların tedavisi için kritik iş birliği: SMA ilacının yerli üretimi Türkiye’de yapılacak
PKK'dan İmralı sonrası "yeni süreç" mesajı! Karasu'dan CHP'ye "diyet" hatırlatması: 'Kent Uzlaşısı'na vurgu yaptı
Emekliye 39.500 TL ilave ödeme geldi! Ocak zammı öncesi 16.881 TL üstü maaşa yüksek promosyon fırsatı
Son dakika: Böcek ailesinin ölümünde fosfin gazı bulgusu! Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu
İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye karşıtı ittifak! 27 milyar euroluk silahlanma
Maduro'ya suikast tehdidi! Trump dansından sonra ABD-Venezuela arasında kriz büyüyor
Yeşilçam sürprizi: Kemal Sunal’ın eski rol arkadaşı Fatma Girik’in kardeşi çıktı