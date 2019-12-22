Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 22.12.2019
  • Gazete

moral tatiline çıktı! Kayak yapıp stres attı...

Motosiklet tasarımcısı ile aşkı geçen hafta biten , moral tatiline çıktı. Ünlü ikoncan, önceki gün soluğu Palandöken'de aldı. Kışı 'da karşılayan Sert, kayak yapıp stres attı.

Palandöken morali

Motosiklet tasarımcısı ile aşkı geçen hafta biten , moral tatiline çıktı. Ünlü ikoncan, önceki gün soluğu Palandöken'de aldı. Kışı 'da karşılayan Sert, kayak yapıp stres attı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleriİvana Sert moral tatiline çıktı! Kayak yapıp stres attı...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri