Motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile aşkı geçen hafta biten İvana Sert, moral tatiline çıktı. Ünlü ikoncan, önceki gün soluğu Palandöken'de aldı. Kışı Erzurum'da karşılayan Sert, kayak yapıp stres attı.
- Saklambaç
- 22.12.2019
- Gazete
Motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile aşkı geçen hafta biten İvana Sert, moral tatiline çıktı. Ünlü ikoncan, önceki gün soluğu Palandöken'de aldı. Kışı Erzurum'da karşılayan Sert, kayak yapıp stres attı.
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