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Binlerce yıllık sır dünya çapında tanındı! Karatepe yazıtları UNESCO listesinde

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu'nun kültürel hafızasını taşıyan Karatepe Aslantaş Yazıtları, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne resmen kaydedildi. Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, bu tarihi başarıyla dünya mirası açısından önemli bir adım attı. Peki Karatepe Yazıtları nerede? Karatepe yazıtları kim yaptı? İşte binlerce yıllık miras hakkında bilgiler…

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 15:09 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 15:09
Binlerce yıllık sır dünya çapında tanındı! Karatepe yazıtları UNESCO listesinde

Türkiye'nin tarihi miraslarından biri olan Karatepe Yazıtları, UNESCO Dünya Belleği Listesi'ne girerek uluslararası alanda resmen tanındı. Peki Karatepe yazıtları nereye bağlı?

Binlerce yıllık sır dünya çapında tanındı! Karatepe yazıtları UNESCO listesinde

Karatepe yazıtları artık UNESCO dünya belleği'nde

Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, tarih sahnesindeki yerini bir kez daha güçlendirdi. Osmaniye'de bulunan ve Anadolu ile Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlarıyla dikkat çeken müze, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne resmen kaydedildi.

Binlerce yıllık sır dünya çapında tanındı! Karatepe yazıtları UNESCO listesinde

Uluslararası tanınırlık kazandı

Karatepe Aslantaş'ta bulunan yazıtların UNESCO listesine girmesi, Türkiye'nin kültürel mirası açısından büyük önem taşıyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada bu başarının İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda elde edildiğini belirtti.

Binlerce yıllık sır dünya çapında tanındı! Karatepe yazıtları UNESCO listesinde

Mirasın korunmasına katkı sunacak

Vali Yılmaz, Karatepe Aslantaş yazıtlarının UNESCO Dünya Belleği listesine dahil edilmesinin hem kültürel mirasın korunması hem de tanıtılması açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı. Yazıtların bu prestijli kütüğe alınması sayesinde müzenin tarihi değerinin daha iyi anlaşılacağını ifade eden Yılmaz, şu sözleri kaydetti:

"Osmaniye'miz, tarihin çok eskilerine uzanan zengin bir geçmişe sahip. Karatepe Aslantaş'taki yazıtların bu listeye girmesi, bu eşsiz eserlerin korunmasında büyük bir adım oldu. Bu tür değerlerin hem kültürel hem de turistik açıdan gelecek nesillere aktarılmasını çok önemsiyoruz."

Binlerce yıllık sır dünya çapında tanındı! Karatepe yazıtları UNESCO listesinde

Vali Yılmaz, Osmaniyeliler başta olmak üzere tüm vatandaşları bu eşsiz açık hava müzesini görmeye davet ederek, yazıtların yer aldığı bölgenin görülmeye değer kültürel bir miras olduğunu belirtti. UNESCO'nun bu kararıyla Karatepe'nin dünya çapında daha fazla tanınacağı düşünülüyor.

Binlerce yıllık sır dünya çapında tanındı! Karatepe yazıtları UNESCO listesinde

Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nde düzenlenen açıklamalarda Vali Erdinç Yılmaz'a, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun'da eşlik etti.

Binlerce yıllık sır dünya çapında tanındı! Karatepe yazıtları UNESCO listesinde

Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı Mustafa Çakar ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Karatepe Aslantaş yazıtlarının UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne dahil edilmesinin, yalnızca Osmaniye için değil, Türkiye'nin kültürel mirası ve turizm potansiyeli açısından da büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.

Binlerce yıllık sır dünya çapında tanındı! Karatepe yazıtları UNESCO listesinde

Çakar, bu önemli adımın yazıtların dünya çapında tanıtılmasına olanak sağlayacağını ve evrensel kültüre katkı sunacağını vurguladı.

(Kaynak: AA)

Binlerce yıllık sır dünya çapında tanındı! Karatepe yazıtları UNESCO listesinde
Binlerce yıllık sır dünya çapında tanındı! Karatepe yazıtları UNESCO listesinde