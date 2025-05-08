Binlerce yıllık sır dünya çapında tanındı! Karatepe yazıtları UNESCO listesinde

Türkiye 'nin ilk açık hava müzesi olan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, tarih sahnesindeki yerini bir kez daha güçlendirdi. Osmaniye'de bulunan ve Anadolu ile Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlarıyla dikkat çeken müze, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne resmen kaydedildi.

Karatepe Aslantaş'ta bulunan yazıtların UNESCO listesine girmesi, Türkiye 'nin kültürel mirası açısından büyük önem taşıyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada bu başarının İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda elde edildiğini belirtti.

Mirasın korunmasına katkı sunacak

Vali Yılmaz, Karatepe Aslantaş yazıtlarının UNESCO Dünya Belleği listesine dahil edilmesinin hem kültürel mirasın korunması hem de tanıtılması açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı. Yazıtların bu prestijli kütüğe alınması sayesinde müzenin tarihi değerinin daha iyi anlaşılacağını ifade eden Yılmaz, şu sözleri kaydetti:

"Osmaniye'miz, tarihin çok eskilerine uzanan zengin bir geçmişe sahip. Karatepe Aslantaş'taki yazıtların bu listeye girmesi, bu eşsiz eserlerin korunmasında büyük bir adım oldu. Bu tür değerlerin hem kültürel hem de turistik açıdan gelecek nesillere aktarılmasını çok önemsiyoruz."