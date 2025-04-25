Bozdağ eteklerinde gizli cennet: Yerli ve yabancı turist akın ediyor

Kapadokya'nın masalsı atmosferinde saklı bir cennet olan Güllüdere Vadisi, Göreme ile Çavuşin arasında uzanan büyüleyici bir doğa harikasıdır. Volkanik kayaların şekillendirdiği vadide zaman adeta durmuş gibi hissedilirken, tarih ve doğa iç içe geçmiş bir halde ziyaretçilerini bekliyor. Gün batımında kızıllığa bürünen peribacaları, baharda çiçeklerle süslenen patikalar ve geçmişin izlerini taşıyan kiliseler ile Güllüdere Vadisi, Kapadokya'yı keşfetmek isteyenlerin mutlaka görmesi gereken rotaların başında geliyor.