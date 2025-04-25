Bozdağ eteklerinde gizli cennet: Yerli ve yabancı turist akın ediyor
Türkiye tarihi ve doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor. Öyle ki ülkede hala keşfedilmeyi bekleyen birçok gizli kalmış ya da az bilinen rotalar mevcut. Bozdağ eteklerinde yer alan bu vadi de yerli ve yabancı ziyaretçilerin odağında. Eğer Kapadokya'da sadece bir vadide yürüyüş yapacak vaktiniz varsa, burayı listenize ekleyebilirsiniz. İşte turist akınına uğrayan o vadi ve konumu...
Giriş Tarihi: 25.04.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 18:48