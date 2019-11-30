Ünlü İtalyan restoranı Serafina, yeni şubesini önceki akşam Kanyon'da açtı. Metin Şen'in ev sahibi olduğu açılışa, ünlüler akın etti.





Davete eşi Rüştü Reçber ile katılan Işıl Hanım, pembe Jacquemus marka çantasıyla dikkat çekti. Işıl Hanım, bin 500 liralık çantasıyla havasını attı.



Süper mini boy çanta modasını Rihanna, Kendall Jenner ve Kim Kardashian gibi yıldızlar başlattı.



Acun Ilıcalı, Metin Şen'i yalnız bırakmadı.