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  • 30.11.2019
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'in starların izinden gidiyor! Mini çantasıyla şov yaptı

Ünlü İtalyan restoranı Serafina, yeni şubesini önceki akşam Kanyon'da açtı. 'in ev sahibi olduğu açılışa, ünlüler akın etti. , önceki akşam dünyaca ünlü yıldızların taktığı 280 dolarlık süper mini çantasıyla şovunu yaptı.

Minik gösteriş

Ünlü İtalyan restoranı Serafina, yeni şubesini önceki akşam Kanyon'da açtı. 'in ev sahibi olduğu açılışa, ünlüler akın etti.


Davete eşi Rüştü Reçber ile katılan Işıl Hanım, pembe Jacquemus marka çantasıyla dikkat çekti. Işıl Hanım, bin 500 liralık çantasıyla havasını attı.


Süper mini boy çanta modasını , ve Kim Kardashian gibi yıldızlar başlattı.


, Metin Şen'i yalnız bırakmadı.

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