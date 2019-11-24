Güzel oyuncu Emine Ün, 'Süt Kardeşler' isimli tiyatro oyunu için sayılı günler kaldığını söyledi. Televizyonu çok özlediğini belirten Ün, yeni sezonda güzel projelerle ekranlara döneceğinin sinyalini verdi.
Güzeloyuncu EmineÜn, 'Süt Kardeşler'isimlitiyatro oyunuiçin sayılı günlerkaldığını söyledi.Televizyonuçok özlediğinibelirten Ün,yeni sezondagüzel projelerleekranlaradöneceğininsinyalini verdi.
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