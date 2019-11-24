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  • 24.11.2019
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'den ekranlara dönüş sinyali

Güzel oyuncu , '' isimli tiyatro oyunu için sayılı günler kaldığını söyledi. Televizyonu çok özlediğini belirten Ün, yeni sezonda güzel projelerle ekranlara döneceğinin sinyalini verdi.

Ekranları özledim
Güzel oyuncu Emine Ün, '' isimli tiyatro oyunu için sayılı günler kaldığını söyledi. Televizyonu çok özlediğini belirten Ün, yeni sezonda güzel projelerle ekranlara döneceğinin sinyalini verdi.

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