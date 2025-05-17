ATV YAYIN AKIŞI 17 MAYIS: Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte kanalların yayın akışı listesi!

Seyirciler, "Bu akşam hangi dizi ve filmler var?" sorusuna yanıt arıyor. Yerli dizilerden sinema filmlerine, yarışma programlarından haber bültenlerine kadar pek çok yapım izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki 17 Mayıs Cumartesi günü güncel yayın akışında neler var? İşte ATV yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Can Borcu
TRT 1: Gönül Dağı
Show Tv: Güldür Güldür Show
Star Tv: Vizontele Tuuba
Kanal D: Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
17 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI
07:30 – atv'de Hafta Sonu (Canlı Yayın)
10:00 – Can Borcu – 19. Bölüm
13:30 – Gizli Karargah – Yabancı Sinema
15:30 – Bir Gece Masalı – 32. Bölüm
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Can Borcu – 20. Bölüm (Yeni Bölüm)
17 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:55 – Yedi Numara
10:00 – Hayallerinin Peşinde
11:30 – Mahzuni
12:45 – 3'te 3
14:05 – Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 – Ana Haber
20:00 – Gönül Dağı
00:15 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi
17 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)
08:30 – Konuştukça (Yeni Bölüm) – CANLI İZLE
09:45 – Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
13:00 – Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)
14:00 – Arka Sokaklar (Tekrar)
16:00 – Eşref Rüya (Tekrar)
18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 – Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
17 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – İki Aile (Yerli Dizi – Tekrar)
08:15 – Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi (Yeni Bölüm)
09:00 – Sahipsizler (Yerli Dizi – Tekrar) – Şimdi İzle
11:00 – Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler (Yeni Bölüm)
12:00 – Nalan (Yerli Film)
14:30 – Sahipsizler (Yerli Dizi – Tekrar)
16:30 – Kral Kaybederse (Yerli Dizi – Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Vizontele Tuuba (Yerli Film)