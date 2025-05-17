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ATV YAYIN AKIŞI 17 MAYIS: Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte kanalların yayın akışı listesi!

17 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı televizyon izleyicileri ekran başında, ATV'de Can Borcu dizisi ekrana gelirken TRT 1, Kanal D, Star TV ve diğer ulusal kanallarda da birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları izleyicilerle buluşuyor. Bu akşam hangi diziler var İşte 17 Mayıs Cumartesi günü TV yayın akışı!

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Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 09:23 Güncelleme Tarihi :17 Mayıs 2025 , 09:23
ATV YAYIN AKIŞI 17 MAYIS: Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte kanalların yayın akışı listesi!

Seyirciler, "Bu akşam hangi dizi ve filmler var?" sorusuna yanıt arıyor. Yerli dizilerden sinema filmlerine, yarışma programlarından haber bültenlerine kadar pek çok yapım izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki 17 Mayıs Cumartesi günü güncel yayın akışında neler var? İşte ATV yayın akışı!

ATV YAYIN AKIŞI 17 MAYIS: Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte kanalların yayın akışı listesi!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Can Borcu

TRT 1: Gönül Dağı

Show Tv: Güldür Güldür Show

Star Tv: Vizontele Tuuba

Kanal D: Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

ATV YAYIN AKIŞI 17 MAYIS: Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte kanalların yayın akışı listesi!

17 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

07:30 – atv'de Hafta Sonu (Canlı Yayın)

10:00 – Can Borcu – 19. Bölüm

13:30 – Gizli Karargah – Yabancı Sinema

15:30 – Bir Gece Masalı – 32. Bölüm

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Can Borcu – 20. Bölüm (Yeni Bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI 17 MAYIS: Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte kanalların yayın akışı listesi!

17 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:55 – Yedi Numara

10:00 – Hayallerinin Peşinde

11:30 – Mahzuni

12:45 – 3'te 3

14:05 – Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19:00 – Ana Haber

20:00 – Gönül Dağı

00:15 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi

ATV YAYIN AKIŞI 17 MAYIS: Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte kanalların yayın akışı listesi!

17 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bahar (Tekrar) – Canlı İzle

10:00 – Cumartesi Sürprizi (Canlı)

13:00 – Nereden Çıktı Bu Velet

14:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

23:45 – Yusuf & Yusuf

ATV YAYIN AKIŞI 17 MAYIS: Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte kanalların yayın akışı listesi!

17 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)
08:30 – Konuştukça (Yeni Bölüm) – CANLI İZLE
09:45 – Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
13:00 – Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)
14:00 – Arka Sokaklar (Tekrar)
16:00 – Eşref Rüya (Tekrar)
18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 – Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

ATV YAYIN AKIŞI 17 MAYIS: Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte kanalların yayın akışı listesi!

17 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – İki Aile (Yerli Dizi – Tekrar)
08:15 – Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi (Yeni Bölüm)
09:00 – Sahipsizler (Yerli Dizi – Tekrar) – Şimdi İzle
11:00 – Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler (Yeni Bölüm)
12:00 – Nalan (Yerli Film)
14:30 – Sahipsizler (Yerli Dizi – Tekrar)
16:30 – Kral Kaybederse (Yerli Dizi – Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Vizontele Tuuba (Yerli Film)

ATV YAYIN AKIŞI 17 MAYIS: Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte kanalların yayın akışı listesi!

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

ATV YAYIN AKIŞI 17 MAYIS: Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte kanalların yayın akışı listesi!