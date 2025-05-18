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"Biz Bize"ye konuk olan şarkıcı Selin'den yapay zeka itirafı!

"Biz Bize" programına konuk olan şarkıcı Selin, yapay zekanın geldiği noktaya değinerek korkularını dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025
Biz Bizeye konuk olan şarkıcı Selin’den yapay zeka itirafı!

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Şarkıcı Selin, geçtiğimiz gün a para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize" programına konuk oldu. Son dönemde yapay zekanın geldiği noktaya değinen ve korkularını dile getiren Selin, "Gençlerde kendi sözünü yazıp beste yapan bir kesim var ama teknolojiye dayanan işler yapanlar da var. Yapay zekayla yapılan müzik korkunç bir seviyeye geldi. İşimizi alacaklar diye korkuyorum ama gerçek bir duyguya giremiyor, o beni rahatlatıyor" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde "Tek Kişilik Masa" albümünü çıkarmıştı.

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