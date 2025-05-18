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BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 MAYIS 2025 FİKSTÜR PROGRAMI: Günün maçları hangi kanalda, saat kaçta?

18 Mayıs 2025 Pazar günü futbolseverler için tam anlamıyla bir futbol şöleni sunuyor. Türkiye'de Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftası nefes kesen maçlarla tamamlanıyor. Şampiyonluk yarışında Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırlarken, küme düşme hattında ise kıyasıya mücadele sürüyor.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 18:38 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 18:38
BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 MAYIS 2025 FİKSTÜR PROGRAMI: Günün maçları hangi kanalda, saat kaçta?

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Aynı anda oynanacak 8 Süper Lig karşılaşması, birden fazla kanalda canlı yayınlanacak. Ayrıca Avrupa'nın önde gelen liglerinde de sezonun kritik karşılaşmaları futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

🇹🇷 Trendyol Süper Lig (Saat 19:00)

Tüm maçlar aynı saatte başlayacak ve Bein Sports kanalları üzerinden canlı yayınlanacak:

  • Galatasaray vs Kayserispor
    📺 Bein Sports 1, Bein Sports 5
    🟡🔴 Galatasaray kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

  • Fenerbahçe vs Eyüpspor
    📺 Bein Sports 2, Bein Sports 5
    💥 Fenerbahçe kazanıp Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.

  • Alanyaspor vs Beşiktaş
    📺 Bein Sports 3, Bein Sports 5

  • Samsunspor vs Sivasspor
    📺 Bein Sports 5, Bein Sports Max 2

  • Bodrumspor vs Trabzonspor
    📺 Bein Sports 4, Bein Sports 5

  • Antalyaspor vs Gaziantep FK
    📺 Bein Sports 5, beIN Connect

  • Çaykur Rizespor vs Göztepe
    📺 Bein Sports 5, Bein Sports Max 1

  • Kasımpaşa vs Rams Başakşehir
    📺 Bein Sports 5, beIN Connect

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🏴 İngiltere Premier Lig

  • 14:00 | Everton vs Southampton
    📺 Bein Sports 3, Idman TV

  • 16:15 | West Ham vs Nottingham Forest
    📺 Bein Sports 3

  • 17:00 | Brentford vs Fulham
    📺 beIN Connect

  • 17:00 | Leicester City vs Ipswich Town
    📺 beIN Connect

  • 18:30 | Arsenal vs Newcastle United
    📺 Idman TV, beIN Connect

🇮🇹 İtalya Serie A

(Saat 21:45 - S Sport Plus üzerinden)

  • Roma vs Milan

  • Inter vs Lazio

  • Juventus vs Udinese

  • Parma vs Napoli

📺 Konferans Yayını (S Sport 2, S Sport Plus):
Cagliari vs Venezia, Fiorentina vs Bologna, Lecce vs Torino, Monza vs Empoli, Verona vs Como

🇪🇸 İspanya La Liga (Saat 20:00)

  • Barcelona vs Villarreal
    📺 Tuttur TV, S Sport Plus

  • Sevilla vs Real Madrid
    📺 Tuttur TV, S Sport Plus

📺 La Liga Konferans Yayını (S Sport, S Sport Plus):
Atletico Madrid vs Real Betis, Celta Vigo vs Rayo Vallecano, Las Palmas vs Leganes, Mallorca vs Getafe, Osasuna vs Espanyol, Real Sociedad vs Girona, Valencia vs Athletic Bilbao, Valladolid vs Alaves

🇩🇪 Almanya Bundesliga 2 (Saat 16:30)

Tüm maçlar aynı saatte başlayacak. Bazı karşılaşmalar birden fazla kanal üzerinden yayınlanacak.

  • Köln vs Kaiserslautern 📺 Bein Sports 2, Tivibu Spor 1, Tuttur TV

  • Schalke 04 vs Elversberg 📺 Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2

  • Greuther Fürth vs Hamburg 📺 Tivibu Spor 3, Tuttur TV

  • Diğer maçlar: beIN Connect üzerinden

🇧🇪 Belçika Pro League

  • 14:30 | Anderlecht vs Club Brugge
    📺 TV 8 Buçuk, Exxen, Tuttur TV

  • 18:00 | Mechelen vs Charleroi
    📺 Tuttur TV

  • 19:30 | KAA Gent vs Genk
    📺 TV 8 Buçuk, Exxen, Tuttur TV

🇳🇱 Hollanda Eredivisie (Saat 15:30)

  • Ajax vs Twente 📺 Tuttur TV

  • Sparta Rotterdam vs PSV 📺 Tuttur TV

🇦🇿 Azerbaycan Premier Ligi

  • 16:00 | Neftçi Bakü vs Sebail
    📺 CBC Sport

  • 18:00 | Karabağ vs Kapaz
    📺 CBC Sport

🌏 AFC Şampiyonlar Ligi

  • 15:00 | Lion City vs Al Sharjah
    📺 Spor Smart, Smart Spor HD

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