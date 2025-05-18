BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 MAYIS 2025 FİKSTÜR PROGRAMI: Günün maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Aynı anda oynanacak 8 Süper Lig karşılaşması, birden fazla kanalda canlı yayınlanacak. Ayrıca Avrupa'nın önde gelen liglerinde de sezonun kritik karşılaşmaları futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.
🇹🇷 Trendyol Süper Lig (Saat 19:00)
Tüm maçlar aynı saatte başlayacak ve Bein Sports kanalları üzerinden canlı yayınlanacak:
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Galatasaray vs Kayserispor
📺 Bein Sports 1, Bein Sports 5
🟡🔴 Galatasaray kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.
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Fenerbahçe vs Eyüpspor
📺 Bein Sports 2, Bein Sports 5
💥 Fenerbahçe kazanıp Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.
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Alanyaspor vs Beşiktaş
📺 Bein Sports 3, Bein Sports 5
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Samsunspor vs Sivasspor
📺 Bein Sports 5, Bein Sports Max 2
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Bodrumspor vs Trabzonspor
📺 Bein Sports 4, Bein Sports 5
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Antalyaspor vs Gaziantep FK
📺 Bein Sports 5, beIN Connect
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Çaykur Rizespor vs Göztepe
📺 Bein Sports 5, Bein Sports Max 1
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Kasımpaşa vs Rams Başakşehir
📺 Bein Sports 5, beIN Connect