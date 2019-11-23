Merhum işadamı Halis Toprak'ın, Londra'da yaptırdığı ve 'Toprak Mansion' adını verdiği malikanesi, İngiliz basınının gündeminde... Merhum işadamının 2008'de Kazakistanlı milyarder Horelma Peramam'a 50 milyon sterline sattığı ev, sırlarla dolu... Şimdiki ismi 'Royal Mansion' olan malikane, dünyaca ünlü devlet adamları ve yıldızlarını ağırladı. İngiliz basınına göre, milyarder Peramam'ın gizlice sattığı ev; milyarlarca dolarlık paranın transferine, skandallarla dolu yüzlerce gizli partiye ve hatta cinayete bile tanıklık etti!





Mihail Gorbaçov



Halis Toprak'ın 2008'de evi satmasından kısa bir süre sonra malikanede, aralarında Mihail Gorbaçov'un da olduğu 700 kişinin katıldığı bir parti düzenlendi.





Simon Cowell



GİZLİ GÖRÜŞMELERİN ADRESİ!

Partiye katılanlar arasında Simon Cowell, Cherly Cole ve Dannii Minogue gibi İngiliz starlar da vardı.





Dannii Minogue



Şimdilerde ise Britanya Virjin Adaları'na kayıtlı 'Velocity Investment Holding'in gizemli patronuna ait olan evle ilgili iddialar bununla da sınırlı değil.







İngiliz basını, sahibi bilinmeyen bu eve onlarca Rus ile İngiliz ajanın girip çıktığını, malikanede çok gizli partiler düzenlendiğini, bu evin dünyanın ekonomik ile siyasi yönünü değiştiren birçok gizli görüşmeye tanıklık ettiğini yazdı...







Evin önünde Yunan mimarisini andıran direkler, bakır çatı, 20 kişilik Türk hamamı, camdan köprüsü olan yüzme havuzu bulunuyor.







Merhum Halis Toprak'ın İngiltere'de yaptırdığı malikane, olay oldu.







Defalarca el değiştiren ev, İngiliz basınına göre sırlarla dolu!