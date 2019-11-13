Nişantaşı’nda Yasemin açtı

Türkiye'nin en önemli güzellik merkezleri arasında yer alan Yasemin Miras Beauty Salon, Şişli'den sonra ikinci şubesini Nişantaşı'nda açtı.

Ufuk Özcan, Pınar Kumsal ve Yasemin Miras'ın ev sahipliği yaptığı açılışa Elif Ece Uzun, Ümit Erdim, Mert Öcal, Nilgün Çolak, Rabia Karaca, Tuğba Özerk, Seda Üren, Çağlayan Topaloğlu, Seda Aktuğlu, Oğuz Kayhan, Ahmet Has ve Zeynep Özyağcılar gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından onlarca davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan Yasemin Miras, "Gençlik, doğallık ve pırıl pırıl bir cilt herkesin hayali, bu üçünü bir arada Yasemin Miras Beauty Salon'da bulacaksınız" dedi.

Aydın HAMZA