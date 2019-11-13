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  • 13.11.2019
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’nda Yasemin açtı

Beauty, yeni şubesini ’nda açtı. , ve Yasemin Miras’ın ev sahipliği yaptığı açılışa pek çok ünlü isim katıldı...

Nişantaşı’nda Yasemin açtı

Türkiye'nin en önemli güzellik merkezleri arasında yer alan Beauty Salon, Şişli'den sonra ikinci şubesini Nişantaşı'nda açtı.

, ve Yasemin Miras'ın ev sahipliği yaptığı açılışa Elif Ece Uzun, Ümit Erdim, , , Rabia Karaca, , Seda Üren, Çağlayan Topaloğlu, Seda Aktuğlu, Oğuz Kayhan, Ahmet Has ve Zeynep Özyağcılar gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından onlarca davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan Yasemin Miras, "Gençlik, doğallık ve pırıl pırıl bir cilt herkesin hayali, bu üçünü bir arada Yasemin Miras Beauty Salon'da bulacaksınız" dedi.

Aydın HAMZA

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