Taner dönüyor

Pop müziğin efsanesi Seyyal Taner, 7 yıl aradan sonra 'Aşıklar' albümü için stüdyoya girdi. Plak ve Ben etiketiyle raflardaki yerini alacak olan albümde Kurtalan Ekspres müzikleriyle Seyyal Taner'e eşlik etti.
POP müziğin efsanesi Seyyal Taner, 7 yıl aradan sonra 'Aşıklar' albümü için stüdyoya girdi. Plak ve Ben etiketiyle raflardaki yerini alacak olan albümde Kurtalan Ekspres müzikleriyle Seyyal Taner'e eşlik etti.
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