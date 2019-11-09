Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 09.11.2019
  • Gazete

Taner dönüyor

efsanesi , 7 yıl aradan sonra 'Aşıklar' albümü için stüdyoya girdi. Plak ve Ben etiketiyle raflardaki yerini alacak olan albümde müzikleriyle Seyyal Taner'e eşlik etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriTaner dönüyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri