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  • 09.10.2019
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Koreller birbirine düştü! 'den flaş iddia: ile ’in evliliğini bebek kurtardı

ABD’de oturan , ailesinde hor görüldüğünü ima etti. “ ile ’in evliliğini bebek kurtardı” dedi. Bunun üzerini ünlü oyuncudan ablasına tokat gibi bir cevap geldi: Yasal işlem başlatıyorum.

Beş kardeş!

Merhum sinema oyuncusu Tanju Korel'in kızları Bergüzar ve 'in arasına kara kedi girdi. Zeynep Hanım önceki gün bir magazin programına bağlanıp, Amerika'daki zorlu hayat mücadelesinden bahsetti. Dolaylı yollardan da vaktizamanında üvey evlat muamelesi gördüğünü ima etti. Ev temizliğine gidip, köpek bakıcılığı yaptığını belirten Korel, "Büyürken kimse bana 'Aferin kızım' demedi Aileler asla evlat kayırmasın" dedi. Ayrıca yaşadıklarını bir kitapta anlatacağını belirtti. ise dün kardeşini susturmak için harekete geçti. Korel'in avukatı Naim Karakaya bir TV programında şunları söyledi: "Zeynep Korel'le ilgili gereken işlemleri başlatıyoruz, aile içi bir durum bu, uzaklaştırma kararı alacaklar."

Turizm Otelcilik mezunu olan Zeynep Korel, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım Bölümü'nü bitirdi ve birçok şirkette yöneticilik yaptı...

KORELLER BİRBİRİNE DÜŞTÜ


HÜLYA DARCAN (ANNE - ORTADA)


Korel ile Ergenç, 2009'da dünyaevine girmişti. Çift, ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

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