Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, ABD'de ekmeğini taştan çıkarıyor. 2005'te ölen oyuncu Tanju Korel'in Hülya Darcan'dan olan kızı Zeynep, 2. Sayfa'nın haberine Chicago'da hayata sıfırdan başladı. 47 yaşındaki Korel'in; oturduğu sitede günlük 400 liraya evlere temizliğe gidip, saati 70 liraya köpek gezdirdiği ortaya çıktı. Genç kadın, yeni hayatıyla ilgili ise şöyle konuştu:



Zeynep Korel (Ortada)

'ÇALIŞMAK AYIP DEĞIL'

"ABD'de gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanı var, sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. Çalışmak ayıp değil. Babam hayatta olsaydı, temizlik yapmama izin vermezdi. Ben erken iş hayatına atıldım. Büyürken kimse bana 'Aferin kızım' demedi." Çocukluğunda ailesinden ilgi görmediğini de ima eden Korel, ekledi: "Anneler, babalar evlatlarınıza iyi şeyler yaparken 'Aferin' deyin. Şiddetten uzak durun. Evlat kayırmayın. Anne, babalar problemlerinizi çocuğunuzdan uzak tutun."



Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Bergüzar Korel, kendisinden 7 yaş büyük ablasıyla sık görüşmüyor.



HÜLYA DARCAN - TANJU KOREL - BERGÜZAR KOREL - ZEYNEP KOREL