Reyting rekorları kıran atv'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam Nişantaşı City's AVM çıkışı objektife yansıdı.

Tüm karizmasıyla bakışları üzerine toplayan yakışıklı oyuncu, yeni projesi hakkında duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Çok heyecanlıyım. Güzel şeyler olacak."

Doğan SAVAŞ