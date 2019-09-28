Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.09.2019
  • Gazete

'Kim Milyoner Olmak İster?'in yeni sunucusu : Çok heyecanlıyım...

Reyting rekorları kıran atv'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yeni sunucusu , önceki akşam 's çıkışı objektife yansıdı.

Heyecan sardı

Reyting rekorları kıran atv'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam 's çıkışı objektife yansıdı.

Tüm karizmasıyla bakışları üzerine toplayan yakışıklı oyuncu, yeni projesi hakkında duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Çok heyecanlıyım. Güzel şeyler olacak."

Doğan SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleri'Kim Milyoner Olmak İster?'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu: Çok heyecanlıyım...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri