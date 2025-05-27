Trump ile Netanyahu arasında telefon krizi! Bibi’nin ofisi “anlaştılar” dedi İsrail basını gerginliği işaret etti

İsrail televizyonu geçtiğimiz hafta telefon görüşmesi yapan ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşmesinin, daha önce belirtilenin aksine kriz dolu olduğunu belirtti.

NETANYHAU İLE TRUMP ARASINDA KRİZ

Channel 12'ye göre Netanyahu-Trump görüşmesi fikir ayrılıklarıyla doluydu. Channel 12, söz konusu telefon görüşmesinde Trump ve Netanyahu'nun, Tahran'ın nükleer silah edinmesini engelleme konusunda ortak bir tavır aldıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

Times of Israel, Trump-Netanyahu krizi

KRİZİN ADI İRAN

İsrail kanalına göre görüşme keskin fikir ayrılıklarıyla doluydu ve Trump'ın Netanyahu'ya "İranlılarla diplomatik bir çözüm istiyorum. İyi bir anlaşma yapma yeteneğime inanıyorum." dediği bildirildi. Ayrıca, her iki tarafın da çıkarlarına hizmet edecek bir anlaşmaya olan ilgisini vurguladı.

Netanyahu ve Trump, Reuters

ANLAYIŞ YOK GERİLİM VAR

Haberde, görüşmenin tonunun, iki liderin görüşmeyi karşılıklı anlayışla sonlandırdığı yönündeki daha önceki iddialarla çeliştiği belirtildi.

Başbakanlık Ofisi ise Netanyahu'nun Trump ile "gergin bir görüşme" yaptığı iddialarını yalanladı.

Perşembe günü yapılan telefon görüşmesinin ardından Netanyahu'nun ofisi, kendisinin ve Trump'ın "İran'ın nükleer silah elde etmesinin engellenmesi gerektiği konusunda anlaştıklarını" belirten bir açıklama yayımlamıştı.