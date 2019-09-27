ATV ekranlarında yayınlandığı günler reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster için heyecan sürüyor. İzleyiciler heyecanla yeni sezon tarihini araştırırken Arda Ayten'in ulaştığı 1 milyonluk soruyu görmek için sabırsızlanıyor. Eylül ayının son günlerinde olduğumuz şu günlerde Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı merak ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonunun tanıtımlarında "Yakında" ibaresi yer alıyor. Yarışmanın çok yakında izleyiciyle ATV ekranlarında buluşması bekleniyor.