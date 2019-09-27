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  • 27.09.2019 21:17
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 21:19

ne zaman başlıyor? 1 milyonluk soru belli oldu mu?

Yayınlandığı günden bu yana ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen geçen sezonu bomba gibi bir finalle ekranlara kısa bir süreliğine veda etmişti. Sezon finalinde Arda Ayten isimli 19 yaşındaki yarışmacının 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanması sosyal medyada çok konuşulmuştu. Yeni sezonu heyecanla bekleyen izleyiciler aynı zamanda 1 milyonluk soruyu da merak ediyor. Peki, ? 1 milyonluk soru belli oldu mu?

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor?

ATV ekranlarında yayınlandığı günler reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster için heyecan sürüyor. İzleyiciler heyecanla yeni sezon tarihini araştırırken Arda Ayten'in ulaştığı 1 milyonluk soruyu görmek için sabırsızlanıyor. Eylül ayının son günlerinde olduğumuz şu günlerde Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı merak ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonunun tanıtımlarında "Yakında" ibaresi yer alıyor. Yarışmanın çok yakında izleyiciyle ATV ekranlarında buluşması bekleniyor.

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