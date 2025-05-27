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ABD Başkanı Trump'tan Rusya açıklaması: "Putin ateşle oynuyor"

Son günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tamamen çıldırdığını" ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından bir paylaşım daha yaptı. Putin'e seslenen Trump, "Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!" dedi.

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 19:57 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 19:59
ABD Başkanı Trump’tan Rusya açıklaması: Putin ateşle oynuyor

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ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin başkan olmaması halinde Rusya'nın başına daha kötü şeylerin gelebileceğini savunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Ateşle oynuyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yüklendi.

Trump'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Trump'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

PUTİN ATEŞLE OYNUYOR
Trump, Rusya Devlet Başkanı'na seslenerek, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!" değerlendirmesini paylaştı.


Trump, son dönemdeki bazı açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna ile ateşkese ulaşma konusunda yavaş hareket ettiğini savunarak, bundan memnuniyet duymadığını belirtmişti.

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