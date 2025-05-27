ABD Başkanı Trump'tan Rusya açıklaması: "Putin ateşle oynuyor"

Trump'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

PUTİN ATEŞLE OYNUYOR

Trump, Rusya Devlet Başkanı'na seslenerek, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!" değerlendirmesini paylaştı.