USTA sanatçı Gönül Yazar'ın kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Mağden ile aşkını ortaya çıkaran TAKVİM, yine magazin gündemini sarstı. 83 yaşındaki sanatçı, dün 2. Sayfa programında şöyle dedi: "21 yıldır hayatımda kimse yoktu ve 21 yıldır tavana bakıyordum; şimdi telefona bakıyorum.

AŞKIN bir ay önce başaladığını itiraf eden Gönül Yazar, ekledi: "Sevgilim 10 yaşındayken bana aşık olmuş. O zaman 'Ben bu kadınla evleneceğim' demiş. Şu an evlenmeyi düşünmüyoruz. Ne ben ondan başkasına bakarım ne de o benden başkasına bakar."





Yazar, şöyle dedi: "51 yaşında adamın neresi çıtır! Benim ne kabahatim var? Ondan daha büyük olmak mı kabahat?"