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  • 30.08.2019
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'dan 32 yaş küçük sevgilisi için flaş sözler!

83 yaşındaki sanatçı , ’in ortaya çıkardığı kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi için ‘Bana 10 yaşındayken aşık olmuş’ dedi.

Gönül’ü Rüzgar çarptı

USTA sanatçı Gönül Yazar'ın kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Mağden ile aşkını ortaya çıkaran , yine magazin gündemini sarstı. 83 yaşındaki sanatçı, dün 2. Sayfa programında şöyle dedi: "21 yıldır hayatımda kimse yoktu ve 21 yıldır tavana bakıyordum; şimdi telefona bakıyorum.
AŞKIN bir ay önce başaladığını itiraf eden , ekledi: "Sevgilim 10 yaşındayken bana aşık olmuş. O zaman 'Ben bu kadınla evleneceğim' demiş. Şu an evlenmeyi düşünmüyoruz. Ne ben ondan başkasına bakarım ne de o benden başkasına bakar."



Yazar, şöyle dedi: "51 yaşında adamın neresi çıtır! Benim ne kabahatim var? Ondan daha büyük olmak mı kabahat?"

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