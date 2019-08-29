YILLAR sonra sahnelere dönen Türk Müziği'nin efsane ismi Gönül Yazar, işteki mutluluğu özel hayatta da buldu. 24 yıl aranın ardından önceki akşam 12. Vize Tarih ve Kültür Festivali'nde hayranlarıyla buluşan 83 yaşındaki sanatçı, sahnede bombayı patlattı.

Kalbinin boş olmadığını söyleyen 'Taş Bebek', "İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum" sözleriyle şaşırttı. Daha önce başından 7 evlilik geçen Yazar'ın gönlünün prensi de belli oldu.



Rüzgar Mağden

32 YAŞ FARKA RAĞMEN...

Geçtiğimiz 12 Ağustos'ta yeni yaşını kutlayan ünlü sanatçının yaklaşık 1 buçuk yıldır yönetmen Rüzgar Mağden ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Gönül Yazar, kendinden 32 yaş küçük yönetmenle de fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp aşkını ilan etti. Rüzgar Mağden de usta sanatçının bu romantik paylaşımına "Sen aşk ile kutsanan güzel kadın, ne güzel şey varlığın, dilime duadır adın. Gönül Yazar, nice yıllara…" notu düşerek karşılık verdi...

DOĞAN SAVAŞ