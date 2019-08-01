Deniz Akkaya, kızı Ayşe ile bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı; yıllardır kayıp olan eski aşkı Efe Önbilgin de ortaya çıktı. Akkaya, kendisine velayet davası açan eski aşkına bağlandığı canlı yayında esti gürledi. Eski manken, bugüne kadar kızına maddi ve manevi hiçbir desteğinin olmadığını belirttiği Önbilgin'i şu sert sözlerle eleştirdi:

DERDİ BENİ RAHATSIZ ETMEK'

"ÇOCUĞU falan istediği yok. Ayşe, ona ayak bağı. Bu, anneye hırsını bitiremeyen bir adamcağızın son çırpınışları… Bu adam, annem vefat ettiğinde evime gelip üç gün kızımın önünde 'Çok hata yaptım. Ama bu eve geri dönmek istiyorum. Ben aile olmak istiyorum' dedi. Bu adamcağızın tek derdi bana rahatsızlık vermek."

NAFAKA YERİNE RÜŞVET!

"BEN bu adamı ülkeye giriş çıkış yaparken hapse attırabilirim. Çünkü 8 senelik nafaka borcu var. Ayşe, 'Annem babamı hapse attırdı' demesin diye yapmadım. Artık sessiz değilim. Ayşe'nin böyle bir babaya ihtiyacı yok. Böyle bir profil olacaksa zaten hiç olmasın. Ayrıca bu kişi, ülkeye rahat giriş çıkış yapmak için nafakanın 8 katını sağa sola rüşvet veriyor."





Akkaya'nın iddiasına göre Önbilgin, kızı annesiyle birlikte yurt dışına çıkamasın diye ABD pasaportunu kaçırdı.





Akkaya, eski aşkını çocuğunun önünde tiyatro yapmakla suçladı.