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  • 28.07.2019
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ve arasında vekalet savaşı başladı!

, kızının annesi olan eski sevgilisi ’ya yine dava açtı. Akkaya’nın Ayşe’yle paylaştığı bikinili pozları gerekçe gösteren işadamına ünlü model, sert çıktı.

Deniz 'Efe'lendi

KIZI Ayşe ile paylaştığı bikinili pozlarıyla eleştirilen Deniz Akkaya'ya bu kez eski sevgilisi Efe Önbilgin'den bir darbe geldi... Akkaya'nın iddiasıyla yıllardır kızıyla ilgilenmeyen Önbilgin, bu paylaşımları gerekçe gösterip Ayşe'nin velayetini almak için dava açtı.


Akkaya, marka yüzü olduğu bikini firmasının reklamını yapmak için kızıyla sık sık bu tarz fotoğraflarını paylaşıyor.

'INSTAGRAM BABASI'
ise eski sevgilisine şöyle ateş püskürdü: "Bu Instagram babası senelerdir her okul gösterisinde boş kalan sandalyeleri, her doğum gününde yerine getirilmeyen kutlamaları es geçip kendine yıllar sonra bu bahaneyi mi buluyor? Biz bu süreci zamanında yaşadık ve tüm davaları kazandık. Bu süreçlere maruz kalan çok anne var. Size destek olması adına bu paylaşımı yapıyorum! Lütfen bu tip duygusal şiddet uygulamaya çalışan kişileri ciddiye almayın."


, uzun süredir yurt dışında yaşıyor.

Deniz Akkaya, eski eşiyle kısa bir süre önce barışmıştı. Ancak eski manken, kızı ve kendisinin bu barışmadan rahatsız olduğunu da açıkladı.

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