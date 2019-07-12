Deniz Akkaya'nın kızını görenler şaşırdı! Bikinili pozu sosyal medyada eleştirilmişti...

Deniz Akkaya, geçtiğimiz gün kızı Ayşe Önbilgin ile bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaşmış, takipçilerinin bazılarından ise büyük tepki görmüştü. Bir bikini markası için modellik yapan anne kıza, gazeteci Cengiz Semercioğlu'dan da tepki geldi. Deniz Akkaya'nın kızıyla objektif karşısına geçip mayolu ve bikinili poz vermesini eleştiren Semercioğlu'na Akkaya'dan yanıt gecikmedi! "9 yaşındaki kız çocuğunun işi modellik olamaz" diyen Cengiz Semercioğlu'na Deniz Akkaya'nın cevabı sert oldu: Çok yanlış taşa çarptın. Hele evladımı bahane ederek. Yaptığın rezillikleri, el altından aldığın rüşvetler ile Cihangir'de yan yana dizdiğin evler ile sen de çocuklarına muhteşem bir baba profilisin. Sen bu ülkede ahlaktan bahsedecek en son kişisin.

12.07.2019 12:38 - Son Güncelleme: 12.07.2019 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





