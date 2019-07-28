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  • 28.07.2019
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ile çiçekler arasında poz verdi

Çiçek gibi aşk

İKONCAN İvana Sert, önceki gün soluğu dünyaca ünlü motosiklet tasarımcısı sevgilisi Tarhan Telli ile Bozcaada'da aldı. Sert, Aralık 2018'den beri aşk yaşadığı Telli ile adadaki ayçiçeği tarlasında mutluluk pozları verip herkesi kıskandırdı. İkilinin sapsarı çiçekler arasındaki pozu "Çiçek gibi aşk" dedirtti.

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