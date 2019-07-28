İKONCAN İvana Sert, önceki gün soluğu dünyaca ünlü motosiklet tasarımcısı sevgilisi Tarhan Telli ile Bozcaada'da aldı. Sert, Aralık 2018'den beri aşk yaşadığı Telli ile adadaki ayçiçeği tarlasında mutluluk pozları verip herkesi kıskandırdı. İkilinin sapsarı çiçekler arasındaki pozu "Çiçek gibi aşk" dedirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.