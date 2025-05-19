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Trafikte yol kesenler yandı: Hangi suçların cezası arttırılacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ceza İnfaz Kanunu'ndaki düzenlemeleri anlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kanunu’ndaki düzenleme çalışmaları hakkında katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, trafikte yol kesme müstakil suç olarak düzenlenmenin karşılığının 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olduğunu belirtirken hangi cezaların ne kadar artırılacağını ilk kez açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 01:31 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 01:57
Trafikte yol kesenler yandı: Hangi suçların cezası arttırılacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ceza İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemeleri anlattı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tv100'de katıldığı bir programda Ceza İnfaz Kanunu'ndaki düzenleme çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. (Takvim.com.tr/ Arşiv)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. (Takvim.com.tr/ Arşiv)

İşte Bakan Tunç'un o açıklamaları...

"Kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama ve tehdit suçlarının cezaları belirli bir miktar arttırılmaktadır.
Meskün mahalde silahla ateş etme suçunun cezası arttırılmakta, kurusıkı silahlar da suçun kapsamına alınmaktadır. (1 yıldan 5 yıla kadar hapis) Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi yerlerde işlenmesi halinde ceza yaptırımları yarısından bir katına kadar arttırılacak.

(AA-ARŞİV)(AA-ARŞİV)

TRAFİKTE YOL KESENLER ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANLAR...

Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçunun cezası arttırılmaktadır. (6 aydan 2 yıla kadar hapis)

Trafikte yol kesme müstakil suç olarak düzenlenmektedir. ( 1 yıldan 3 yıla kadar hapis)

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunun unsurları ve cezası yeniden belirlenmektedir. Ayrıca suç kurma ve yönetme suçu ile örgüt üyeliği suçunun cezaları arttırılmaktadır.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. (Takvim.com.tr/ Arşiv)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. (Takvim.com.tr/ Arşiv)

HANGİ SUÇLARIN CEZASI ARTTIRILACAK?

Kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan, 3 yıla, taksirle öldürme suçu hariç taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan, 5 yıla, çıkarılmaktadır. Konutta infaz usulünün kapsamı;

Kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 1 yıldan, 3 yıla,

70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan, 4 yıla,

75 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 4 yıldan, 5 yıla, çıkarılmaktadır. Ayrıca, 80 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 6 yıla kadar olan hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkân tanınmaktadır.

Hastalık ve engellilik nedeniyle 5 yıl yerine 10 yıla kadar hapis cezasının,

Doğum nedeniyle ise 3 yıl yerine 5 yıla kadar hapis cezasının, konutta infazına karar verilebilmesi öngörülmektedir.

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