Trafikte yol kesenler yandı: Hangi suçların cezası arttırılacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ceza İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemeleri anlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. (Takvim.com.tr/ Arşiv)

İşte Bakan Tunç'un o açıklamaları...

"Kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama ve tehdit suçlarının cezaları belirli bir miktar arttırılmaktadır.

Meskün mahalde silahla ateş etme suçunun cezası arttırılmakta, kurusıkı silahlar da suçun kapsamına alınmaktadır. (1 yıldan 5 yıla kadar hapis) Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi yerlerde işlenmesi halinde ceza yaptırımları yarısından bir katına kadar arttırılacak.