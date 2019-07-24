Takvim duyurmuştu! Çeşme'deki beach'e tepki yağdı

BODRUM ve Çeşme gibi tatil bölgelerinden yaptığı haberlerle gündem yaratan TAKVİM'in "Black Mirror Çeşme" başlıklı haberi de olay yarattı. Çeşme'deki çok popüler bir beach'in sadece Instagram'dan rezervasyon kabul etmesi ve müşterilerini Instagram profillerine göre belirlemesi, akılları dünyaca ünlü dizi Black Mirror'ın 'Nosedive' isimli bölümünü getirmişti. Dizide de Lacie isimli genç kadın, restoranlara girebilmek için arkadaşlarından beğeni almaya çabalıyordu. Diziden ilham almışçasına böyle bir uygulamaya giden mekan, vatandaşı isyan ettirdi. 'Emre Ö.' isimli bir vatandaş, 'Beach of Momo' isimli mekanla ilgili yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Mekana Instagram'dan rezervasyon yaptırmak istedim ama hesabım gizli olduğu için nasıl bir profilim olduğunu göremediler. 'Yer yok' dediler. 'Bir sonraki hafta için uygun mu?' diye sorduğumda ise "Bütün yaz doluyuz" yanıtı geldi. Ayıp." Bazı vatandaşlar ise girişin 100, vale parasının ise 30 TL olduğu mekana rezervasyonları olduğu halde alınmadıklarını dile getirdi.

KENDİNİZE GELİN BENCE!

ÜNLÜ şarkıcı Gökçe de birçok vatandaş gibi TAKVİM'in yaptığı 'Black Mirror Çeşme' haberine isyan etti.

Mekana girmek için Instagram'da belirli bir beğeni sayısının olmasını ti'ye alan Gökçe, "Kendinize bir gelin bence" çıkışı yaptı. Gökçe'ye takipçilerinden şöyle destek mesajları yağdı: "Plaja böyle alınıyorsa kimbilir hesapta ne alıyorlar?", "Parayla rezil olmak buna denir!", "Biz de onları Instagram'dan topluca boykot edelim"



Deniz Akkaya, 'Beach Of Momo'nun Black Mirror dizisinden ilham aldığını ancak bu yöntemin Çin'de çoktan başladığını dile getirdi.

Mekanın 15 bin kişi takipçili resmi Instagram hesabında da "DM only for reservations" yani "Rezervasyon için sadece Instagram'dan mesaj" yazısı açıkça görülüyor.

ADAM KAYIRMACA

Beach Of Momo'ya parası olduğu halde Instagram'ı olmayan vatandaş giremezken binlerce takipçisi olan sosyal medya fenomenleri ve ünlüler, elini kolunu sallayarak giriyor





Oyuncu İlayda Akdoğan ile şarkıcı Yasemin Yürük de mekanın müdavimleri arasında.