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dizisi 'de gerçek oldu!

Restoranlara girebilmek için sosyal medyadaki beğeni sayısına bakıldığını konu alan ünlü dizisi, gerçek oldu! ’deki bazı beach’ler, Instagram profilinize bakmadan rezervasyon almıyor!

Black Mirror Çeşme

SOSYAL medyanın geldiği noktayı trajikomik bir şekilde konu alan dünyaca ünlü Black Mirror dizisi hayal ürünü olmaktan çıktı! Karakterlerin sosyal medyadaki beğeni sayılarına göre mekanlara girip giremediğini anlatan dizi, Çeşme'deki bazı beach club'lere ilham verdi. 'deki en popüler birkaç beach, önce Instagram üzerinden rezervasyon talebinizi değerlendiriyor.

BİR DİZİ İNCELEME!
İşletmeciler; profilinizde paylaştığınız karelere, fotoğraflarınızın beğeni sayısına ve daha önce gittiğiniz mekanlara bakarak size olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapıyor. Mekana gittiğinizde fotoğraflarınızdaki tarzınızı yansıtmadığınız ya da sahte paylaşımda bulunduğunuz ortaya çıkarsa ise kesinlikle içeriye alınmıyorsunuz.

BEĞENİ AL, MEKANA DAL!
İngiliz televizyon dizisi olan 'ın '' isimli bölümünde Lacie isimli genç kadın, restoranlara girebilmek için arkadaşlarından beğeni almaya çabalıyor...

KAHRAMAN DURAK

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