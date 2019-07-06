Eski eşler Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Kısa süre önce sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Bodrum'da tatil yapan genç kız, nişanlanacağı iddiası hatırlatılınca sessiz kaldı. Soruları duymazdan gelen 21 yaşındaki Zehra, gazetecilerin ısrarları karşısında pes etti.
SESSİZ İTİRAF
Zehra Çilingiroğlu, nişanlanacağı iddiasına cevap vermese de gülümsedi. Genç kız, bu hamlesiyle uzun süredir aşk yaşadığı Kadayıfçıoğlu ile yakında evlilik yolunda ilk adımı atacağını doğrular gibiydi…
Zehra ile aşkı geçen ay da Bodrum'da böyle görüntülenmişti.
AYDIN HAMZA
SESSİZ İTİRAF
Zehra Çilingiroğlu, nişanlanacağı iddiasına cevap vermese de gülümsedi. Genç kız, bu hamlesiyle uzun süredir aşk yaşadığı Kadayıfçıoğlu ile yakında evlilik yolunda ilk adımı atacağını doğrular gibiydi…
Zehra ile aşkı geçen ay da Bodrum'da böyle görüntülenmişti.
AYDIN HAMZA
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