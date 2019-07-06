eşlerkızlarıobjektiflere yansıdı. Kısa süre öncesevgilisinişanlanacağı iddiası hatırlatılıncasessiz kaldı. Soruları duymazdan gelen, gazetecilerinısrarları karşısında pes etti.nişanlanacağı iddiasına cevap vermese de gülümsedi.ile yakında evlilik yolunda ilk adımı atacağını doğrular gibiydi…Zehra ile aşkı geçen ay da Bodrum'da böyle görüntülenmişti.