Kaya Çilingiroğlu, her yıl olduğu gibi bu yaz da Bodrum'da ekonomi yaptı. Çilingiroğlu, eski eşi Hülya Avşar'dan olan kızı Zehra başta olmak üzere pek çok ünlünün aksine Bodrum'daki kazık fiyatlı mekanlar yerine halk plajını tercih etti. "Lütfü Baba'nın Yeri"nde halk işi tatil yapan Çilingiroğlu'na kendisinden 16 yaş küçük aşkı Seda Sevin de eşlik etti.
Türkbükü'nü 'pahalı ve ucuz' diye ikiye ayıran köprünün sağ tarafındaki makul fiyatlı bir yerde aşkıyla denize giren 53 yaşındaki spor yorumcusunun keyfi yerindeydi.
TATİLİ BU YAZ DA EKONOMİK...
Gün boyu sevgilisiyle denizin ve güneşin tadını çıkaran Kaya Çilingiroğlu, centilmenliğini de konuşturdu. Ünlü spor yorumcusu, kendisinden sonra iskeleye çıkan sevgilisini elleriyle yıkadı. Öte yandan Çilingiroğlu'nun kızı Zehra ise sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile geçtiğimiz hafta Türkbükü'ndeki köprünün sol tarafında yer alan lüks bir mekanda keyif çatıp kazıklanmaya razı olmuştu.
FİYATLAR İKİ KATI
Köprünün öte tarafında vatandaş kazıklanıyor. Sol tarafta fiyatlar, ikiye katlanıyor. 3 liralık su, 15 liradan; 20 liralık hamburger ortalama 52 liradan satışa sunuluyor.
Kaya Çilingiroğlu, köprünün sağ tarafındaki mekanda bir limonataya 12 lira ödedi.
Zehra ise köprünün sol tarafındaki mekanda aynı limonataya 27 lira verdi.
TAKVİM ÖZEL - DOĞAN SAVAŞ
Türkbükü'nü 'pahalı ve ucuz' diye ikiye ayıran köprünün sağ tarafındaki makul fiyatlı bir yerde aşkıyla denize giren 53 yaşındaki spor yorumcusunun keyfi yerindeydi.
TATİLİ BU YAZ DA EKONOMİK...
Gün boyu sevgilisiyle denizin ve güneşin tadını çıkaran Kaya Çilingiroğlu, centilmenliğini de konuşturdu. Ünlü spor yorumcusu, kendisinden sonra iskeleye çıkan sevgilisini elleriyle yıkadı. Öte yandan Çilingiroğlu'nun kızı Zehra ise sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile geçtiğimiz hafta Türkbükü'ndeki köprünün sol tarafında yer alan lüks bir mekanda keyif çatıp kazıklanmaya razı olmuştu.
FİYATLAR İKİ KATI
Köprünün öte tarafında vatandaş kazıklanıyor. Sol tarafta fiyatlar, ikiye katlanıyor. 3 liralık su, 15 liradan; 20 liralık hamburger ortalama 52 liradan satışa sunuluyor.
Kaya Çilingiroğlu, köprünün sağ tarafındaki mekanda bir limonataya 12 lira ödedi.
Zehra ise köprünün sol tarafındaki mekanda aynı limonataya 27 lira verdi.
TAKVİM ÖZEL - DOĞAN SAVAŞ
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