Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun eski evliliğinden olan kızları Zehra'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile beraberliği tam gaz sürüyor... Kış aylarından beri birlikte olduğu sevgilisiyle önceki gün Bodrum tatiline start veren 21 yaşındaki genç kız, keyifli halleriyle dikkat çekti. Genç çift, deniz keyfi yaptıkları Türkbükü'ndeki Kumm Otel'in iskelesinde gün boyu sohbet edip güneşlendi...







Sevgilis​ini annesiyle tanıştırıp onay alan Zehra Çilingiroğlu, bikinili görüntü vermemek için ise dikkatli davrandı. Bu arada Zehra'nın Bodrum'da tatil yapması, "Genç kız, tatil zevkini babasından almış" dedirtti. Hülya Avşar, şimdilerde her sene olduğu gibi Ayvalık'taki evinde tatil yaparken tam bir Bodrum sevdalısı olan Kaya Çilingiroğlu ise geçtiğimiz hafta aşkı Seda Sevin'le Türkbükü'ndeydi.







Kahkahalarıyla plajı inleten Zehra, keyifli halleriyle dikkat çekti.



DOĞAN SAVAŞ





