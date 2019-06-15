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  • 15.06.2019
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, sevgilisi ile tatil sezonunu 'da açtı

Eski eşler ve ’nun kızları Zehra, tatil sezonunu ’da açtı. 21 yaşındaki , önceki gün Türkbükü’nde kış aylarından beri aşk yaşadığı ile görüntülendi.

Aşka demir attı!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun eski evliliğinden olan kızları Zehra'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile beraberliği tam gaz sürüyor... Kış aylarından beri birlikte olduğu sevgilisiyle önceki gün Bodrum tatiline start veren 21 yaşındaki genç kız, keyifli halleriyle dikkat çekti. Genç çift, deniz keyfi yaptıkları Türkbükü'ndeki Kumm Otel'in iskelesinde gün boyu sohbet edip güneşlendi...



Sevgilis​ini annesiyle tanıştırıp onay alan , bikinili görüntü vermemek için ise dikkatli davrandı. Bu arada Zehra'nın 'da tatil yapması, "Genç kız, tatil zevkini babasından almış" dedirtti. , şimdilerde her sene olduğu gibi Ayvalık'taki evinde tatil yaparken tam bir Bodrum sevdalısı olan Kaya Çilingiroğlu ise geçtiğimiz hafta aşkı Seda Sevin'le Türkbükü'ndeydi.



Kahkahalarıyla plajı inleten Zehra, keyifli halleriyle dikkat çekti.

DOĞAN SAVAŞ


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