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  • 02.07.2019
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'li aktör 'a 'da hoşgeldin sürprizi

'li aktör , ’u çok sevdi. Burada da Türk yemeklerinden vazgeçmeyen Seagal, lazerle isminin sahile yazıldığını görünce teşekkür etti.

Hoşgeldin sürprizi
ABD'li aktör Steven Seagal, İstanbul turundan sonra önceki gün soluğu Bodrum'da aldı. Bölgenin havasına ve denizine hayran kaldı. Sonra da eşi ile birlikte The by Paramount Hotels & Resorts Oteli içinde yeni açılan Melengeç isimli restoranda onuruna düzenlenen yemeğe katıldı. Dolmadan içli köfteye, kebap çeşitlerinden lahmacun ve çiğ köfteye kadar tüm yöresel yemeklerin tadına baktı. Yemek esnasında otel yetkilileri tarafından lazerle sahile yansıtılan "Steven Seagal - Erdenetuya Seagal hoş geldiniz" yazısını gören oyuncu ve eşi sürprizden memnun kaldı...



Seagal çifti, hem Bodrum'u hem de Türk mutfağını çok sevdi.

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