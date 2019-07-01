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ABD'li oyuncu 'dan ziyafet çekti

Dünyaca ünlü oyuncu , ’da ziyafet çekti. En çok kebap ve baklavayı beğendiğini söyledi. Sonra da uçağa binip ’a gitti... Ayrıca 3 Temmuz Çarşamba günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacağı bildirildi...

Ziyafet çekti!
ABD'li oyuncu Steven Seagal, Türk Amerikan İş Adamları Derneği - Amerikan Ticaret Odası Türkiye'nin davetlisi olarak 28 Haziran'da ülkemize geldi. Tecrübeli aktör önceki gün TABA yetkilileriyle birlikte Türk lezzetlerini tatmak için Kaşıbeyaz Florya'ya gitti. Burada ziyafet çeken Seagal; özellikle kebap, şalgam, baklava ve meze çeşitleri gibi lezzetleri çok sevdiğini söyledi. 1.93'lük aktör daha sonra havalimanına geçti. Uçağa binip, Ege'nin incisi Bodrum'a gitti.

ERDOĞAN iLE GÖRÜŞECEK
AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, çekimleri devam eden Aylan Bebek filminin yönetmeni Ömer Sarıkaya ve oyuncu Aydan Çakır tarafından karşılanan oyuncu, VIP araçla The by Paramount Hotels & Resorts'e geçti. Seagal ve eşi Erdenetuya Seagal, korumaları nezaretinde golf aracıyla konaklayacağı özel villaya hareket etti. Seagal'in Bodrum'da iki gün kalacağıve filmine ilişkin görüşmeler yapacağı öğrenildi. Ayrıca 3 Temmuz Çarşamba günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacağı bildirildi...




67 yaşındaki oyuncu, en son 2014 yılında Türkiye'ye gelmişti.



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