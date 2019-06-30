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  • 30.06.2019
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Oltaya takıldı

Oltaya bikini takıldı
Önceki gün 'de balığa çıkan popçu , oltasına takılan şeyle şaşkına döndü. Arkadaşlarıyla balık tutmak için oltasını denize atan şarkıcının kısmetine üstü düştü.



Bikiniyi görünce kahkahalara boğulan popçu, içinden çıkan minik yengeci de hemen suya geri attı.



Şarkıcı, minik yengeci denize geri bıraktı.

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