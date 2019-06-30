Oltaya bikini takıldı

Önceki gün Akdeniz'de balığa çıkan popçu Buray, oltasına takılan şeyle şaşkına döndü. Arkadaşlarıyla balık tutmak için oltasını denize atan şarkıcının kısmetine bikini üstü düştü.
Bikiniyi görünce kahkahalara boğulan popçu, içinden çıkan minik yengeci de hemen suya geri attı.
Şarkıcı, minik yengeci denize geri bıraktı.
Bikiniyi görünce kahkahalara boğulan popçu, içinden çıkan minik yengeci de hemen suya geri attı.
Şarkıcı, minik yengeci denize geri bıraktı.
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