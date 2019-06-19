Kendi adını taşıyan güneş yağlarının dünyanın birçok ülkesinde satılmasıyla paraya para demeyen Eda Taşpınar, bu yaz da gelenek bozmadı. İkoncan, soluğu Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta aldı. Kozmetik sektöründe büyük başarı yakalayan Taşpınar, otelde kalmak yerine ev kiraladı.
Ege'nin karşı kıyısında keyif çatan sosyetik ikoncanın tuttuğu evin kirası dudak uçuklattı. Mikonos tatili ile kendini ödüllendiren Eda Taşpınar'ın tuttuğu havuzlu ve deniz manzaralı dubleks villanın aylık kirasının ise 7 bin euro yani yaklaşık 45 bin lira olduğu konuşuluyor...
Ege'nin karşı kıyısında keyif çatan sosyetik ikoncanın tuttuğu evin kirası dudak uçuklattı. Mikonos tatili ile kendini ödüllendiren Eda Taşpınar'ın tuttuğu havuzlu ve deniz manzaralı dubleks villanın aylık kirasının ise 7 bin euro yani yaklaşık 45 bin lira olduğu konuşuluyor...
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