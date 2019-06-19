Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 19.06.2019
  • Gazete

Mikonos'ta aylık 45 bin liraya ev kiraladı

Tatil için Mikonos’a giden , kesenin ağzını açtı. İkoncan, adada aylık 45 bin liraya ev kiraladı. Taşpınar'ın tuttuğu havuzlu ve deniz manzaralı dubleks villanın aylık kirasının ise 7 bin euro yani yaklaşık 45 bin lira olduğu konuşuluyor...

Zengin kiracı
Kendi adını taşıyan güneş yağlarının dünyanın birçok ülkesinde satılmasıyla paraya para demeyen Eda Taşpınar, bu yaz da gelenek bozmadı. İkoncan, soluğu Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta aldı. Kozmetik sektöründe büyük başarı yakalayan Taşpınar, otelde kalmak yerine ev kiraladı.



Ege'nin karşı kıyısında keyif çatan sosyetik ikoncanın tuttuğu evin kirası dudak uçuklattı. Mikonos tatili ile kendini ödüllendiren 'ın tuttuğu havuzlu ve deniz manzaralı dubleks villanın aylık kirasının ise 7 bin euro yani yaklaşık 45 bin lira olduğu konuşuluyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEda Taşpınar Mikonos'ta aylık 45 bin liraya ev kiraladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri