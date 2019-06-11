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  • 11.06.2019
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Beni delirtti boşandım!

Beni delirtti boşandım!
Son dönemde yıldızı parlayan isimlerin başında gelen güzel şarkıcı Hande , Balkan'la biten evliliği hakkında ilk kez konuştu. Geçen yıl 5 yıllık evliliğini bitiren Ünsal, "Serkan'la mutluydum. Ama beni delirtti... Ben de boşandım. Şimdi de birlikte çalışıyoruz" dedi.

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