Beni delirtti boşandım!

Son dönemde yıldızı parlayan isimlerin başında gelen güzel şarkıcı Hande Ünsal, Serkan Balkan'la biten evliliği hakkında ilk kez konuştu. Geçen yıl 5 yıllık evliliğini bitiren Ünsal, "Serkan'la mutluydum. Ama beni delirtti... Ben de boşandım. Şimdi de birlikte çalışıyoruz" dedi.
- Saklambaç
- 11.06.2019
- Gazete
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