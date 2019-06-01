Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un ülke turizmine katkı sağlamak ve farklı yardımlaşma derneklerine destek olmak amacıyla başlattığı 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' projesi, sürüyor. Ünlü isimler, geçtiğimiz gün de soluğu Isparta'da aldı.
Isparta ve Eğirdir'e hayran kalan Muazzez Ersoy ve Aslı Hünel gibi isimler, güllerle olan rengarenk fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı...
Isparta ve Eğirdir'e hayran kalan Muazzez Ersoy ve Aslı Hünel gibi isimler, güllerle olan rengarenk fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı...
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