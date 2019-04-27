Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'le ilgili dün Sırp basınında manşetleri süsleyen haber, Beşiktaş taraftarını da yakından ilgilendiriyor... 'Kurir' gazetesinin iddiasına göre; kendisi gibi Sırp şarkıcı eşi Jelena Karleusa'dan boşanmak için harekete geçen yıldız futbolcu, gönlünü başka bir güzele kaptırdı. Tosic'in bir yılı aşkın süredir yasak aşk yaşadığı ve Belgrad'daki gece kulüplerinde defalarca sarmaş dolaş görüldüğü güzel ise Sırp model Sofija Miloseviç...





LJALIC'I TOSİC'LE ALDATTI

İşin ilginç yanı ise 29 yaşındaki güzelin şimdilerde Beşiktaş'ın formasını giyen Sırp yıldız Adem Ljajic'in eski aşkı olması... Kurir'deki iddialar doğruysa; Miloseviç, Beşiktaşlı yıldızı yine eski bir Beşiktaşlı olan Tosic'le aldattı. Sofija Miloseviç, Ljajic'ten geçtiğimiz aylarda ayrıldıktan sonra "Bir daha futbolcuyla aşk yaşamam. Yeterince futbolcuyla birlikte oldum" demişti. Sarışın modelin bu açıklamasına ise Sırp basınında "Anlaşılan daha 11 kişilik kadroyu tamamlamadı" yorumu yapıldı.



Milosevic ile Ljajic, uzun yıllar aşk yaşadı. İlişki, geçtiğimiz aylarda bitti.