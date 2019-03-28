Beşiktaş'tan ayrılan Dusca Tosic'in eşi Jelena eski yasak aşkı Ognjen Vranjes’in peşine mafya taktı!
Beşiktaş'tan ayrılan Dusko Tosic'in eşi Jelena, geçtiğimiz haftalarda ihanet ile gündem olmuştu. Jelena bu kez de yasak aşkı Ognjen Vranjes'in peşine Sırp mafyasını taktı. Hayatından endişe eden Boşnak oyuncu, ölüm tehditleri aldığını ve Jelena'nın ırkçılık yaptığını anlattı. Ölüm tehditleri alan genç futbolcu, evden dışarı çıkmaya korkuyor...
28.03.2019 09:46
- Son Güncelleme: 28.03.2019 09:46
2 milyon euro'luk tazminat davası açan futbolcu ise şimdi de Jelena'nın peşine Sırp mafyasını taktığını açıkladı. Takip edildiğini belirten genç oyuncu, tehdit mesajlarını da yayınladı. Hayatından endişe ettiğini vurguladı. Ayrıca, Jelena'nın bu olay üzerinden Sırpları ve Boşnakları birbirine düşürmeye çalıştığını söyledi.
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