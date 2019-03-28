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Beşiktaş'tan ayrılan Dusca Tosic'in eşi Jelena eski yasak aşkı Ognjen Vranjes’in peşine mafya taktı!

Beşiktaş'tan ayrılan Dusko Tosic'in eşi Jelena, geçtiğimiz haftalarda ihanet ile gündem olmuştu. Jelena bu kez de yasak aşkı Ognjen Vranjes'in peşine Sırp mafyasını taktı. Hayatından endişe eden Boşnak oyuncu, ölüm tehditleri aldığını ve Jelena'nın ırkçılık yaptığını anlattı. Ölüm tehditleri alan genç futbolcu, evden dışarı çıkmaya korkuyor...

28.03.2019 09:46 - Son Güncelleme: 28.03.2019 09:46
Beşiktaş'tan ayrılan Dusca Tosic'in eşi Jelena eski yasak aşkı Ognjen Vranjes’in peşine mafya taktı!

JELENA'DAN YASAK AŞKINA ÖLÜM TEHDİDİ!

Sırp basını geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'tan ayrılan Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın, kocasını Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığını yazdı. İhanet görüntüleri de internette yayıldı.

Beşiktaş'tan ayrılan Dusca Tosic'in eşi Jelena eski yasak aşkı Ognjen Vranjes’in peşine mafya taktı!

"SENİN HAYATINI BİTİRECEĞİM"

Ancak Sırp şarkıcı, görüntelerin gerçek olmadığını açıkladı. Yine Sırpların iddiasına göre Jelena, görüntüleri yayınlattığı söylenen futbolcuya ölüm tehdidi yağdırdı.

Genç oyuncuya, "Senin kariyerini ve hayatını bitireceğim" şeklinde mesajlar attı.

Beşiktaş'tan ayrılan Dusca Tosic'in eşi Jelena eski yasak aşkı Ognjen Vranjes’in peşine mafya taktı!

2 milyon euro'luk tazminat davası açan futbolcu ise şimdi de Jelena'nın peşine Sırp mafyasını taktığını açıkladı. Takip edildiğini belirten genç oyuncu, tehdit mesajlarını da yayınladı. Hayatından endişe ettiğini vurguladı. Ayrıca, Jelena'nın bu olay üzerinden Sırpları ve Boşnakları birbirine düşürmeye çalıştığını söyledi.

Beşiktaş'tan ayrılan Dusca Tosic'in eşi Jelena eski yasak aşkı Ognjen Vranjes’in peşine mafya taktı!

KORKUDAN EVDEN ÇIKAMIYOR!

Ölüm tehditleri alan genç futbolcu, evden dışarı çıkmaya korkuyor.
Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Jelena, bu açıklamalar karşısında sessiz kaldı.

Beşiktaş'tan ayrılan Dusca Tosic'in eşi Jelena eski yasak aşkı Ognjen Vranjes’in peşine mafya taktı!

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Harun Tekin & Ceyda Tekin

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