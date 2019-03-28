Beşiktaş'tan ayrılan Dusca Tosic'in eşi Jelena eski yasak aşkı Ognjen Vranjes’in peşine mafya taktı!

2 milyon euro'luk tazminat davası açan futbolcu ise şimdi de Jelena'nın peşine Sırp mafyasını taktığını açıkladı. Takip edildiğini belirten genç oyuncu, tehdit mesajlarını da yayınladı. Hayatından endişe ettiğini vurguladı. Ayrıca, Jelena'nın bu olay üzerinden Sırpları ve Boşnakları birbirine düşürmeye çalıştığını söyledi.