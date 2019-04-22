Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, önceki gün İstanbul'a gelip moral depoladı. Anne acısını bir nebze de olsa unutmaya çalıştı. Arkadaşlarıyla oturup, boğaz havası aldı. Bol bol da alışveriş yaptı. Ancak bu kez de özel hayatında sıkıntı çıktı. Bir süredir ayrılacağı konuşulan Sırp şarkıcı ve eşi Dusko Tosic'in sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıktıkları anlaşıldı.





'BU YAZ BOŞANACAKLAR'

Bu durum ayrılık iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Sırp basını da ikilinin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'taki evlerinde son kez buluşup konuşacaklarını ve çiftin bu yaz anlaşmalı olarak boşanacaklarını yazdı. Çiftin çocuklarının ise annede kalacağı vurgulandı. Yine Sırp basını bundan dört ay önce ikilinin karşılıklı ihanet nedeniyle boşanacaklarını yazmıştı. Daha sonra da Jelena'nın yasak aşkı Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile olan samimi görüntüleri internete sızdırılmıştı...





DUSCO TOSIC JOVANA'YLA

Sırp basını geçtiğimiz aylarda; Tosic'in, Lazio'da forma giyen Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic'e kancayı taktığını yazmıştı.





JELENA OGNJEN'LE

Jelena Karleusa ve Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes'in Yunanistan kaçamağında çektikleri tatil videoları herkesi şoka uğratmıştı. Sırp basını ihanet görüntülerini manşete taşımıştı.