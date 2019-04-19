Dünyaca ünlü ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian, konu para olunca Türk mayosu giydi... Son dönemlerde adını sıkça duyuran Türk mayo markası Moeva; Jennifer Lopez, Miranda Kerr, Cameron Diaz, Rosie Hungtinton Whiteley gibi dünya starlarından sonra Kim Kardashian West'i de giydirdi. Ünlü markanın siyah mayosunu giyen Kardashian, geçtiğimiz günlerde moda dergisi Vogue için objektiflere poz verdi.

Derin dekolteli kıyafet tercihleri ile adından sıkça söz ettiren ünlü yıldız, çekimde giydiği Moeva mayosuyla göz kamaştırdı. Ünlü ismin Türkiye'nin aleyhine yaptığı açıklamalardan sonra bir Türk markasını seçmesi de dikkat çekici oldu. Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyadan sözde Ermeni soykırımını tanıdığını ve Türkiye'ye gelmeyeceğini açıklayan ABD'li magazin yıldızı, büyük tepki toplamıştı.





Amerikalı oyuncu Jennifer Lopez de ünlü markanın beyaz mayosunu giymişti. Bu poz, satış rakamlarını yükseltmişti.

Kim Kardashian'ın dergi çekiminden 5 milyon dolar kazandığı iddia edildi.