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  • 06.04.2019
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, , , ve sevgilisi için sıraya girdi

Jet sosyete, dünya turnesiyle müziğe veda edecek olan için sıraya girdi. , , , ve sevgilisi , efsanenin Verona’daki konseri için yer ayırttı

Sosyetikler bu seneki son dünya turnesiyle müziğe veda edecek Elton John için sıraya girdi. Ceylan ve annesi Şebnem Çapa, Aslışah Alkoçlar ve sevgilisi Altuğ Leblebici, Arzu Sabancı ve Şebnem Dinçgör ile sevgilisi Melih Özkan'ın da aralarında olduğu kalabalık bir grup, efsane şarkıcının Verona'da vereceği konser için şimdiden yerlerini ayırttı.

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HaberlerSaklambaç HaberleriŞebnem Çapa, Arzu Sabancı, Şebnem Dinçgör, Aslışah Alkoçlar ve sevgilisi Altuğ Leblebici İngiliz şarkıcı Elton John için sıraya girdi
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