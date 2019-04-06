Sosyetikler bu seneki son dünya turnesiyle müziğe veda edecek Elton John için sıraya girdi. Ceylan ve annesi Şebnem Çapa, Aslışah Alkoçlar ve sevgilisi Altuğ Leblebici, Arzu Sabancı ve Şebnem Dinçgör ile sevgilisi Melih Özkan'ın da aralarında olduğu kalabalık bir grup, efsane şarkıcının Verona'da vereceği konser için şimdiden yerlerini ayırttı.