Seçkin Piriler'in eski eşi Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'den olan küçük oğlu Volkan, babasının izinden gidiyor. Önceki gün annesiyle gezintiye çıkan 5 yaşındaki Volkan, babası gibi rockçı işareti yaparak poz verdi. Bu kare de "Armut dibine düşer" lafını akıllara getirdi.
- Saklambaç
- 02.04.2019
- Gazete
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