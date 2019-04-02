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  • 02.04.2019
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Babasının izinden gidiyor

Babasının izinden gidiyor
'in eski eşi Duman grubunun solisti 'den olan küçük oğlu Volkan, babasının izinden gidiyor. Önceki gün annesiyle gezintiye çıkan 5 yaşındaki Volkan, babası gibi rockçı işareti yaparak poz verdi. Bu kare de "Armut dibine düşer" lafını akıllara getirdi.

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