Beyaz Show, yoğun istek üzerine sahneye taşınıyor. 22 yıllık efsane, daha büyük bir eğlenceyle geri dönüyor. Programına bir yıl ara veren Beyazıt Öztürk, sezonu Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağı iki özel gösteri ile açıyor. Poll Production organizasyonu ve Vakıfbank sponsorluğunda 13-14 Nisan'da izleyicisiyle buluşacak olan Beyaz Show, sevilen konukları, eğlenceli skeçleri ve sürpriz showlarıyla izleyicilere müzik ve kahkaha dolu iki gün yaşatacak...
- Saklambaç
- 31.03.2019
- Gazete
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