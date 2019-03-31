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  • 31.03.2019
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, yoğun istek üzerine sahneye taşınıyor

Beyaz sayfa!
Beyaz Show, yoğun istek üzerine sahneye taşınıyor. 22 yıllık efsane, daha büyük bir eğlenceyle geri dönüyor. Programına bir yıl ara veren Beyazıt Öztürk, sezonu 'nde yapacağı iki özel gösteri ile açıyor. Poll Production organizasyonu ve Vakıfbank sponsorluğunda 13-14 Nisan'da izleyicisiyle buluşacak olan , sevilen konukları, eğlenceli skeçleri ve sürpriz showlarıyla izleyicilere müzik ve kahkaha dolu iki gün yaşatacak...

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