Tarihler 7 Şubat 2019'u gösterdiğinde eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, Etiler'deki bir mekanda başka bir erkekle sarmaş dolaş TAKVİM'e yakalanmıştı.

Bu skandaldan sonra Aşık, soluğu mahkemede alıp üç çocuğunun annesi olan 6 yıllık eşine boşanma davası açmıştı. Birbirleri hakkında demediklerini bırakmayan ikili dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda karşı karşıya geldi.

'TARAFLI DAVRANDI'

Çocuklarının velayetini de isteyen eski futbolcunun pedagogla bir araya gelmesinin ardından görüşmeye girecek olan Yağmur Aşık, oğlunu avukatına bırakmak istedi. Oğlunun görüş günü olmaması nedeniyle babasıyla görüşmesini istemeyen Yağmur Aşık'a pedagog, "Babasıyla görüşmesin mi?" dedi. Bunun üzerine Yağmur Aşık, pedagogun taraflı davrandığını ileri sürerek tutanak tutturarak, adliyeden ayrıldı.



Emre Aşık, boşanma davalarında gizlilik kararı bulunduğunu belirterek konuşmak istemedi.



Annesinin görüşmeye girdiği sırada çiftin oğulları da birkaç dakikalığına babası ile birlikte oldu.

Yağmur Aşık'ın bu eğlence gecesi üzerine Emre Aşık, boşanma davası açtı.