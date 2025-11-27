PODCAST CANLI YAYIN

11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi

Son dakika haberi! 11. Yargı Paketi bugün TBMM Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti kaynaklarına göre pakette Kovid düzenlemesi de olacak. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler de Kovid düzenlemesi kapsamında koşullu salıverme hakkında yararlanabilecek. İlk aşamada 50 bine yakın mahkumun denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkması bekleniyor. Rakam daha sonra artacak.

11. Yargı Paketi bugün TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

KOVİD DÜZENLEMESİ İÇİN TARİH VERİLDİ

AK Parti kaynaklarına göre pakette Kovid düzenlemesi de olacak. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler de Kovid düzenlemesi kapsamında koşullu salıverme hakkında yararlanabilecek.

TAKVİM YAZMIŞTI! DÜZENLEME NASIL OLACAK?

Paketin detaylarını geçtiğimiz hafta TAKVİM yazmıştı. Daha önce çıkartılan yasa ile 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlarda, cezasının tamamlanmasına 5 yıl ve daha az kalanlar denetimle serbestlik kapsamına alınıp şartlı salıverilmişti. Ancak düzenleme, cezası kesinleşmemiş olanları (soruşturma-kovuşturma aşamasında olanlar) kapsam dışı bırakmıştı. Bunun da Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle yeni bir teklif hazırlanmıştı.

HANGİ TARİHTEN ÖNCE?

Yapılan hazırlığa göre düzenleme 31 Temmuz 2023 yılından önce işlenen suçları kapsayacak.

KAPSAM GENİŞLİYOR

Daha önce çıkartılan Covid düzenlemesinden sadece cezaları kesinleşenler yararlanmıştı. Yeni teklif ile 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlar için kapsam genişletilmiş olacak.

BEŞ YIL

Cezasının dolmasına 5 yıl ve daha az süre kalanlar denetimli serbestlik kapsamına alınıp şartlı salıverilecek.

KAPSAM DIŞI OLACAK SUÇLAR

Terör ve örgüt suçlarının kapsam dışı bırakılması planlanıyor. Buna kamuoyunda infial yaratacak bazı suçlar da eklenebilir. Çerçeve yapılacak çalışmalara göre netleşecek.

İLK ETAPTA 50 BİN MAHKUM

AK Parti, düzenlemenin etki analizinin çıkartılmasını istedi. İlk aşamada 50 bine yakın mahkumun denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkması bekleniyor. Rakam daha sonra artacak.

