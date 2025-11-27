11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi

11. Yargı Paketi bugün TBMM Başkanlığı'na sunulacak. 11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak



KOVİD DÜZENLEMESİ İÇİN TARİH VERİLDİ



AK Parti kaynaklarına göre pakette Kovid düzenlemesi de olacak. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler de Kovid düzenlemesi kapsamında koşullu salıverme hakkında yararlanabilecek.

Meclis (AA) TAKVİM YAZMIŞTI! DÜZENLEME NASIL OLACAK?



Paketin detaylarını geçtiğimiz hafta TAKVİM yazmıştı. Daha önce çıkartılan yasa ile 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlarda, cezasının tamamlanmasına 5 yıl ve daha az kalanlar denetimle serbestlik kapsamına alınıp şartlı salıverilmişti. Ancak düzenleme, cezası kesinleşmemiş olanları (soruşturma-kovuşturma aşamasında olanlar) kapsam dışı bırakmıştı. Bunun da Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle yeni bir teklif hazırlanmıştı. HANGİ TARİHTEN ÖNCE?



Yapılan hazırlığa göre düzenleme 31 Temmuz 2023 yılından önce işlenen suçları kapsayacak.