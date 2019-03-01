Tarihler 7 Şubat 2019'u gösterdiğinde eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, İstanbul'un gözde semti Etiler'deki bir mekanda başka bir adamla eğlendi. İhanetin görüntülerini ise TAKVİM çekti.

Haberimizden sonra Emre Aşık, doğruca mahkemeye gitti. Boşanmak istediğini söyleyip 100 bin lira tazminat istedi. İddialara göre Yağmur Aşık ise geçtiğimiz günlerde eşinin iş yerini basıp, "Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak" diyerek kocasını tehdit etti. Mahkeme de Yağmur Aşık'a "Eşine bir ay boyunca yaklaşma" dedi. Bu kararla çılgına dönen Yağmur Aşık, boşanma davası öncesinde çocuklarının velayetini alabilmek için şimdiden harekete geçti. Eşinin 3 çocuğuna da babalık yapmadığını iddia etti. Ancak ihanet görüntüleri çoktan dava dosyasına girdi...





MAMALARI BİLE BANA ALDIRDI

Yağmur Aşık, "Kendisi çok dindardı. Dinden soğumama neden oldu. Mamaları bile bana aldırırdı. Çocuklara hep ben baktım. Ben büyüttüm" dedi. Sessizliğini koruyan Emre Bey ise Instagram'da paylaştığı "Söz gümüşse, sükut altındır" sözüyle eşine gönderme yaptı...

Yağmur Aşık, sabaha kadar eğlendiği adamla yakalanınca paniğe kapılmıştı. Genç adam ise tanınmamak için yüzünü böyle kapatmıştı.