CANLI | Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'dan ilk ziyaret Türkiye'ye!

PAPA ANKARA'YA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk resmi dış gezisini yapacağı Türkiye'ye gitmek üzere Roma'dan ayrıldı.

Katolik Kilisesi'nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nde seçilen Papa 14. Leo'nun, Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan ilk dış gezisi bugün başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak Türkiye’ye giden Papa, ilk olarak başkent Ankara’da resmi temaslarda bulunacak.

Papa 14. Leo, bu sabah ITA Havayollarının seyahati için tahsis ettiği ve üzerinde Papalık arması bulunan özel uçakla yerel saatle 07.40’ta (TSİ 09.40) Roma Uluslararası Leonardo Da Vinci Havaalanı’ndan (Fiumicino) hareket etti.

Papa ile beraber, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, yetkililer ile bu seyahati takip edecek olan, aralarında AA muhabirinin de bulunduğu 70’i aşkın gazeteci Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Uçağın hareketinden önce Papa 14. Leo, kendisini uğurlamak için bekleyenlerle vedalaştı.

Papa’yı taşıyan “AZ 4000” sefer numaralı ITA Havayollarına ait "A320neo" tipi özel uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı’na TSİ 12.30'da varması bekleniyor.

PAPA'NIN RESMİ ZİYARETİ ANITKABİR'DEN BAŞLAYACAK

Papa 14. Leo'nun, başkent Ankara'ya ulaştıktan sonra ilk durağı Anıtkabir olacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup Anıtkabir özel defterini imzalayacak olan Papa, buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşılayacak, ardından iki lider baş başa görüşmeye geçecek.

Papa, burada ayrıca resmi yetkililerin yanı sıra sivil toplum ve kordiplomatik temsilcilerle de bir araya gelecek.

Papa 14. Leo, Külliye'deki temaslarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığına giderek Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşecek.

Başkentteki resmi temasların ardından Papa 14. Leo, aynı gün akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a geçecek.

Yarın da İstanbul'da ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya gelecek Papa, ardından Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.

Papa 14. Leo, aynı gün öğleden sonra helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine gidecek ve Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılacak.

Papa 14. Leo, 29 Kasım'da Sultanahmet Camisi'ne ziyarette bulunacak, ardından da Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseliler ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle toplantı gerçekleştirecek.

Sonraki durağı Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi olacak Papa, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, ardından ortak bildiri imzalayacak.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun cumartesi günü programı, Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle sürecek.

Ziyaretlerine 30 Kasım Pazar günü de devam edecek Papa, öğleden sonra Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla gezisinin ikinci ayağı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.

PAPA 14. LEO, TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK 5. PAPA OLACAK

Papa 14. Leo, kasım ayı sonunda yapacağı ziyaretle Türkiye'ye gelen 5. Papa olacak.

Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus ziyaret etmişti.