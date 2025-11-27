Son dakika! Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyonu geçti

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde başvuru sayısının 5 milyonu geçtiğini bildirdi.

81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut projesine yoğun ilgi sürüyor.

BAŞVURU SAYISI 5 MİLYONU AŞTI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut projesinde başvuru sayısının 5 milyonu geçtiğini bildirdi.

Bakan Kurum şunları söyledi:

"Başvuruların başladığı 10 Kasım'dan bugüne, iftiharla söylüyorum ki; 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir.

Yüzyılın Konut Projesi; bu katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır. Çünkü milletimiz; devletinin, hükümetinin ve liderinin sözüne sonuna kadar güvenmekte ve yanında durmaktadır."

