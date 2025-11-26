Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Ferencvaros ile karşılaşacak. Yakaaldığı çıkışla adından söz ettiren Kanarya, Galatasaray derbisi öncesi Macar temsilcisini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak amacında. Domenico Tedesco kararını verdi ve Kanarya'nın 11'i netleşti. İşte detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk etmeye hazırlanıyor. İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.
Sarı-lacivertliler, grupta geride kalan maçlarda kritik bir dönemeçten geçiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, bu karşılaşmayı kazanarak hem tur yolunda avantaj elde etmeyi hem de üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
ZORLU BAŞLANGIÇ
Fenerbahçe, Avrupa Ligi serüvenine deplasmanda Dinamo Zagreb karşısında aldığı mağlubiyetle başladı. Bu karşılaşmanın ardından oyun dengesi ve skor üretme anlamında yükselişe geçen sarı-lacivertliler, iç sahada Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederek önemli bir çıkış yakaladı. Deplasmanda Viktoria Plzen ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, dört maç sonunda topladığı yedi puanla turnuvanın 15. sırasında yer aldı.
Teknik heyet, özellikle son iki maçta oyunun temposundan memnun olsa da skor anlamında kaçan fırsatlara dikkat çekti. Taraftar ise takımın Avrupa'da yeniden güçlü bir kimlik oluşturmasından dolayı heyecanlı.
FERENCVAROS FORMDA GELİYOR
Macaristan temsilcisi Ferencvaros, grupta oynadığı dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik alarak toplam on puan topladı. Bu performansla turnuvada üst sıralara yerleşen konuk ekip, İstanbul'a moralli ve iddialı geliyor. Ferencvaros cephesi, Türkiye deplasmanının atmosferinin zorluğuna dikkat çekse de karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.
5 EKSİK VAR
Fenerbahçe, Ferencvaros karşısına geniş çaplı eksik listesiyle çıkacak. Sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca tedavileri süren Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski de mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.
Eksikler bununla sınırlı kalmıyor. Avrupa listesinde yer almayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile uzun süreli sakatlığı bulunan Cenk Tosun da bu mücadelede forma giyemeyecek.
Teknik heyet, maç öncesi yapılan son toplantıda kadro derinliğinin azalmasına rağmen sahaya güçlü bir yapı ile çıkmak için yoğun hazırlık yaptı.
LEVENT LİSTEYE EKLENDİ
Sezon başında UEFA kadrosuna dahil edilmeyen Levent Mercan, Cenk Tosun'un sakatlığı sonrası listeye eklendi. Yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalması beklenen Cenk Tosun'un yerine kadroya dahil edilen genç oyuncu, Tedesco'nun görev vermesi halinde Ferencvaros karşısında süre alabilecek.
Levent'in hem sol bek hem de orta saha rotasyonunda görev yapabilmesi teknik heyete alternatif yaratırken, maç kadrosunda bulunması taktik seçenekleri artıracak.
SAVUNMA ALARMI EN ÜST DÜZEYDE
Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı savunma hattında yaşanıyor. Jayden Oosterwolde'nin kart cezası, Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı ve Rodrigo Becao'nun UEFA listesinde olmaması nedeniyle savunma hattı büyük ölçüde değişmek zorunda kalacak. Tedesco'nun bu nedenle Milan Skriniar'ın yanında Mert Müldür'ü değerlendirmesi mümkün. Alternatif oyuncu olarak ise genç stoper Yiğit Efe Demir'in dahi forma giymesi gündemde.
Savunmada yaşanan bu daralma nedeniyle teknik heyetin taktiksel değişikliklere gitmesi ihtimal dahilinde. İki stoperli dizilişin yerine zaman zaman üçlü savunma senaryoları üzerinde çalışmalar yapıldığı öğrenildi.
PLANLAR DEĞİŞTİ
İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski'nin yokluğu nedeniyle orta sahada büyük bir boşluk oluştu. Mert Hakan Yandaş'ın UEFA listesinde yer almaması ve Bartuğ Elmaz'ın da kadro dışı olması, Tedesco'yu zorunlu bir revizyona itti.
Bu şartlar altında teknik direktörün Edson Alvarez'in yanında Marco Asensio'yu oynatması bekleniyor. Asensio'nun oyun kurulumunda etkin rol alması, Ferencvaros karşısında hücum geçişlerini belirleyici hâle getirecek.
TARAFTAR DESTEK VERECEK
Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde iç sahada oynadığı son maçlarda yüksek seyirci desteğini arkasına aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ferencvaros karşılaşmasına büyük ilgi gösterirken tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ