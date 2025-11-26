Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

ZORLU BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe, Avrupa Ligi serüvenine deplasmanda Dinamo Zagreb karşısında aldığı mağlubiyetle başladı. Bu karşılaşmanın ardından oyun dengesi ve skor üretme anlamında yükselişe geçen sarı-lacivertliler, iç sahada Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederek önemli bir çıkış yakaladı. Deplasmanda Viktoria Plzen ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, dört maç sonunda topladığı yedi puanla turnuvanın 15. sırasında yer aldı.

Teknik heyet, özellikle son iki maçta oyunun temposundan memnun olsa da skor anlamında kaçan fırsatlara dikkat çekti. Taraftar ise takımın Avrupa'da yeniden güçlü bir kimlik oluşturmasından dolayı heyecanlı.